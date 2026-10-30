На Южном мосту возобновили движение и восстанавливают три автобусных маршрута

В пятницу, 30 октября, в Киеве возобновили движение автомобилей по Южному мосту в обоих направлениях. Однако пока проехать можно только по одной полосе в каждую сторону. А уже с субботы, 31 октября, по мосту снова будут курсировать автобусы трех маршрутов.

В Киеве возобновили двустороннее движение автомобилей по Южному мосту. Теперь водители снова могут проехать по нему как с левого берега на правый, так и в обратном направлении. В то же время движение пока остается ограниченным. Для автомобилей открыли только одну полосу в каждом направлении. Поэтому водителям следует учитывать это при планировании маршрута, особенно в часы наибольшей загруженности дорог.

Кроме того, с субботы, 31 октября, по Южному мосту снова будет курсировать пассажирский транспорт. Речь идет о трех автобусных маршрутах: № 22-ТЛ, № 22-ТД и № 91-Т. Их движение через мост возобновляется после введения ограничений. В КГГА пояснили, что для этих маршрутов будут действовать специальные условия перевозки. Из-за установленных ограничений по весу по мосту будут курсировать только одиночные автобусы длиной 12 метров. Такой транспорт соответствует допустимой нагрузке на сооружение.

Автобусы будут курсировать с установленными интервалами движения. Это должно помочь организовать перевозку пассажиров с соблюдением ограничений на мосту. Итак, автомобильное движение по Южному мосту уже возобновлено в обоих направлениях, а с 31 октября им снова смогут пользоваться пассажиры трех автобусных маршрутов. Однако проезд пока остается ограниченным одной полосой в каждую сторону. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

30 октября в Киеве автомобильное движение по Южному мосту в направлении с правого берега на левый так и не возобновили, несмотря на предыдущие обещания. В вечерний час пик горожане вынуждены пересекать мост пешком или пользоваться электросамокатами. Путь через мост может занимать до полутора часов.

В Киеве постепенно возобновляют движение по Южному мосту. Сейчас им уже могут пользоваться автомобили весом до 10 тонн — по одной полосе с левого на правый берег.

С 30 октября в Киеве постепенно возобновят движение автомобилей по Южному мосту с левого на правый берег. Сначала проезд разрешат только по одной полосе и для транспортных средств весом до 10 тонн.

После атаки баллистическими ракетами в Киеве были повреждены Южный мост и метро.

Российские войска во время последнего удара по столице направили несколько баллистических ракет в сторону Южного моста. Пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что мосты имеют значительный запас прочности, поэтому полностью разрушить такие сооружения непросто. В то же время ремонт поврежденного дорожного покрытия потребует определенного времени.

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