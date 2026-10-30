У Києві частково відновлюють рух Південним мостом

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Із 30 жовтня в Києві поступово відновлять рух автомобілів Південним мостом із лівого на правий берег. Спочатку проїзд дозволять лише однією смугою та для транспортних засобів вагою до 10 тонн.

На першому етапі рух відкриють однією смугою для автомобілів масою до 10 тонн, зокрема легкових машин.

Відповідне рішення ухвалили за результатами технічного обстеження споруди та на підставі висновків експертизи Національного інституту розвитку інфраструктури.

Водночас рух у напрямку з правого берега на лівий поки залишається закритим. На цій ділянці продовжуються технічні роботи.

«У напрямку з правого на лівий берег рух поки залишається закритим. На цій ділянці тривають технічні роботи. Про відновлення руху повідомимо додатково», — зауважили у КМДА.

Паралельно фахівці профільних комунальних підприємств разом із науковцями опрацьовують технічні рішення для ремонту пошкоджених конструкцій Південного мосту.

Зокрема, йдеться про елементи споруди, які забезпечують роботу метрополітену.

У КМДА закликали водіїв враховувати чинні обмеження під час планування маршрутів і стежити за повідомленнями про подальші зміни в організації руху.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

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