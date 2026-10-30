W Kijowie częściowo przywrócono ruch na Moście Południowym
Od 30 października w Kijowie stopniowo przywrócony zostanie ruch samochodowy przez Most Południowy z lewego na prawy brzeg. Początkowo przejazd będzie dozwolony tylko jednym pasem ruchu i wyłącznie dla pojazdów o masie do 10 ton.
W pierwszym etapie ruch zostanie otwarty na jednym pasie dla pojazdów o masie do 10 ton, w tym samochodów osobowych.
Odpowiednią decyzję podjęto na podstawie wyników badania technicznego obiektu oraz opinii ekspertów Narodowego Instytutu Rozwoju Infrastruktury.
Jednocześnie ruch w kierunku z prawego brzegu na lewy pozostaje na razie zamknięty. Na tym odcinku trwają prace techniczne.
„Ruch z prawego brzegu na lewy pozostaje na razie zamknięty. Na tym odcinku trwają prace techniczne. O wznowieniu ruchu poinformujemy w późniejszym terminie” — zaznaczono w KMDA.
Równolegle specjaliści z odpowiednich przedsiębiorstw komunalnych wraz z naukowcami opracowują rozwiązania techniczne dotyczące naprawy uszkodzonych konstrukcji Mostu Południowego.
W szczególności chodzi o elementy konstrukcji, które zapewniają funkcjonowanie metra.
Kijowska Administracja Miejska wezwała kierowców do uwzględniania obowiązujących ograniczeń podczas planowania tras oraz śledzenia komunikatów dotyczących dalszych zmian w organizacji ruchu.
Informację tę przekazała Kijowska Miejska Administracja Państwowa.
W wyniku rosyjskiego ataku na Kijów w nocy z 29 na 30 października zginęła jedna osoba. W dzielnicy Dniprowskiej stolicy spadające odłamki spowodowały częściowe zniszczenie parterowego budynku oraz wywołały pożar.
W piątek rano, 30 października, w dzielnicy Obolon w Kijowie spadły odłamki wrogiego drona.
Rosja – państwo-agresor – przeprowadziła kolejny atak rakietami balistycznymi na Kijów na Ukrainie. W dzielnicy Darnytska doszło do trafienia w budynek magazynowy, w wyniku czego wybuchł pożar. Wcześniej w różnych dzielnicach stolicy rozległo się nieco ponad sześć wybuchów.
W dzielnicy Dniprowskiej w Kijowie po ataku rakietowym zapaliły się szczątki rakiety na podwórzu jednego z kompleksów mieszkaniowych. Pod innym adresem fala uderzeniowa wybiła okna w budynku mieszkalnym.