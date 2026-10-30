Most Południowy w Kijowie zostanie otwarty dla ruchu w obu kierunkach

W Kijowie stopniowo przywracają ruch na Moście Południowym. Obecnie mogą z niego korzystać pojazdy o masie do 10 ton — jednym pasem z lewego na prawy brzeg.

Od godziny 17:00 30 października zostanie otwarty ruch na kolejnym pasie w przeciwnym kierunku — z prawego na lewy brzeg.

Decyzja ta została podjęta po przeprowadzeniu kontroli technicznej mostu oraz na podstawie opinii ekspertów z Narodowego Instytutu Rozwoju Infrastruktury.

Jednocześnie specjaliści nadal pracują nad naprawą uszkodzonych konstrukcji, w szczególności tych, które zapewniają funkcjonowanie metra.

Aby poprawić połączenia komunikacyjne w mieście, zwiększono również liczbę autobusów na trasach zastępczych oraz uruchomiono nowe linie nr 3M i nr 48.

Źródło: Witalij Kliczko

Od 30 października w Kijowie stopniowo przywracane będzie ruch samochodowy przez Most Południowy z lewego na prawy brzeg. Początkowo przejazd będzie dozwolony tylko jednym pasem ruchu i wyłącznie dla pojazdów o masie do 10 ton.

W wyniku ataku rakietami balistycznymi w Kijowie uszkodzony został Most Południowy oraz metro.

Podczas ostatniego ataku na stolicę rosyjskie wojska wystrzeliły kilka rakiet balistycznych w kierunku Mostu Południowego. Rzecznik Sił Powietrznych Jurij Ignat zaznaczył, że mosty mają znaczny zapas wytrzymałości, dlatego całkowite zniszczenie takich konstrukcji nie jest łatwe. Jednocześnie naprawa uszkodzonej nawierzchni drogowej będzie wymagała pewnego czasu.

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