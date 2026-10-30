Kliczko podał datę rozpoczęcia sezonu grzewczego w budynkach mieszkalnych w Kijowie

W Kijowie od 2 listopada rozpocznie się dostarczanie ciepła do budynków mieszkalnych. Obecnie do sieci grzewczej podłączono prawie połowę placówek sektora społecznego stolicy. Kolejnym etapem będzie dostarczenie ciepła do zasobów mieszkaniowych miasta.



„Jako pierwsi na Ukrainie rozpoczęliśmy sezon grzewczy 16 października. Najpierw dla placówek sektora społecznego. Zgodnie z wnioskami kierowników prawie 50% placówek społecznych zostało już podłączonych do ogrzewania. W szczególności 157 placówek medycznych, 402 przedszkola i 85 szkół” – zaznaczył szef miasta.

Jednocześnie od poniedziałku, 2 listopada, rozpocznie się dostarczanie ciepła do budynków mieszkalnych.

„Uruchomienie scentralizowanego systemu ciepłowniczego w Kijowie, który jest jednym z największych w Europie (długość sieci ciepłowniczych wynosi około 3 000 km), zajmuje do tygodnia. Dlatego stolica podjęła decyzję o rozpoczęciu sezonu grzewczego w sektorze mieszkaniowym na kilka dni przed gwałtownym spadkiem temperatury” – wyjaśnił Kliczko.

Informację tę przekazał burmistrz Witalij Kliczko.



W Ukrainie od 28 października rozpoczyna się uruchamianie ogrzewania w budynkach mieszkalnych.

Przypomnijmy, że co piąty budynek w Kijowie nie jest przygotowany na wyłączenie ogrzewania.

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