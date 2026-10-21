Харків готовий до опалювального сезону, але тепло поки не вмикають

Харків готовий до початку опалювального сезону, однак тепло в будинки почнуть подавати, коли погода відповідатиме встановленим нормам. За словами міського голови Ігоря Терехова, комунальні служби вже підготувалися до запуску опалення, а лікарні та інші соціальні заклади готові до підключення на 100%. Водночас найближчими днями в регіоні збережеться відносно тепла погода, хоча вночі температура поступово знижуватиметься.

Харків готується до нового опалювального сезону. Комунальні служби міста вже готові до запуску опалення, проте конкретної дати початку подачі тепла поки не називають. Усе залежатиме від погоди. Під час спілкування з журналістами 21 жовтня міський голова Ігор Терехов пояснив, за якої умови в місті почнуть опалювальний сезон.

За його словами, необхідні роботи вже виконали, тож комунальні служби готові подавати тепло. Однак сам запуск відбудеться не за календарем, а з урахуванням температури повітря. «Будемо розпочинати опалювальний сезон, коли погодні умови відповідатимуть нормативним документам», — зазначив Терехов. Окремо мер наголосив, що до підключення тепла готові лікарні та інші заклади соціальної сфери. За його словами, їхня готовність становить 100%. Тож наразі місто чекає на відповідні погодні умови. Коли саме батареї почнуть нагріватися в житлових будинках, залежатиме від подальшої зміни температури.

Якою буде погода в Харкові найближчими днями

За прогнозом Гідрометеорологічного центру Харківської та Луганської областей, 22 жовтня в регіоні очікується хмарна погода з проясненнями. Місцями по області може пройти невеликий дощ, тоді як у самому Харкові опадів не прогнозують. Вітер буде східним, зі швидкістю 7–12 метрів за секунду. Температура повітря 22 жовтня становитиме:

вночі — від +6 до +11 °C, у Харкові — від +7 до +9 °C;

вдень — від +13 до +18 °C, у Харкові — від +14 до +16 °C.

У наступні дні, з 23 до 26 жовтня, істотних опадів синоптики не очікують. Небо буде мінливо хмарним, а вітер змінить напрямок на південно-східний. Сильних поривів не прогнозують. Температура повітря поступово знижуватиметься, особливо вночі. За попередніми прогнозами, вона буде такою:

23 жовтня — вночі від +6 до +11 °C, вдень від +14 до +19 °C;

24 жовтня — вночі від +5 до +10 °C, вдень від +13 до +18 °C;

25 жовтня — вночі від +4 до +9 °C, вдень від +13 до +18 °C;

26 жовтня — вночі від +3 до +8 °C, вдень від +12 до +17 °C.

Отже, наприкінці тижня ночі стануть прохолоднішими, але вдень температура все ще залишатиметься відносно високою для цього періоду осені. За наведеним прогнозом, суттєвого похолодання або нічних заморозків поки не очікується. Саме тому найближчий запуск опалення в Харкові залежатиме від того, чи відповідатиме погода встановленим вимогам. Водночас міські служби, за словами мера, уже готові розпочати подачу тепла, щойно для цього настануть відповідні умови. Про це повідомили в пресслужбі Харківської міської ради.

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