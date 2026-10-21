Харьков готов к отопительному сезону, но отопление пока не включают

Харьков готов к началу отопительного сезона, однако тепло в дома начнут подавать, когда погода будет соответствовать установленным нормам. По словам городского головы Игоря Терехова, коммунальные службы уже подготовились к запуску отопления, а больницы и другие социальные учреждения готовы к подключению на 100%. В то же время в ближайшие дни в регионе сохранится относительно тёплая погода, хотя ночью температура будет постепенно снижаться.

Харьков готовится к новому отопительному сезону. Коммунальные службы города уже готовы к запуску отопления, однако конкретную дату начала подачи тепла пока не называют. Все будет зависеть от погоды. Во время общения с журналистами 21 октября мэр Игорь Терехов объяснил, при каких условиях в городе начнут отопительный сезон.

По его словам, необходимые работы уже выполнены, поэтому коммунальные службы готовы подавать тепло. Однако сам запуск состоится не по календарю, а с учетом температуры воздуха. «Будем начинать отопительный сезон, когда погодные условия будут соответствовать нормативным документам», — отметил Терехов. Отдельно мэр подчеркнул, что к подключению тепла готовы больницы и другие учреждения социальной сферы. По его словам, их готовность составляет 100%. Поэтому сейчас город ждет соответствующих погодных условий. Когда именно батареи начнут нагреваться в жилых домах, будет зависеть от дальнейшего изменения температуры.

Какая погода будет в Харькове в ближайшие дни

По прогнозу Гидрометеорологического центра Харьковской и Луганской областей, 22 октября в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Местами по области может пройти небольшой дождь, тогда как в самом Харькове осадков не прогнозируют. Ветер будет восточным, со скоростью 7–12 метров в секунду. Температура воздуха 22 октября составит:

ночью — от +6 до +11 °C, в Харькове — от +7 до +9 °C;

днём — от +13 до +18 °C, в Харькове — от +14 до +16 °C.

В последующие дни, с 23 по 26 октября, синоптики не ожидают значительных осадков. Небо будет переменной облачностью, а ветер сменит направление на юго-восточное. Сильных порывов не прогнозируется. Температура воздуха будет постепенно снижаться, особенно ночью. По предварительным прогнозам, она будет следующей:

23 октября — ночью от +6 до +11 °C, днём от +14 до +19 °C;

24 октября — ночью от +5 до +10 °C, днём от +13 до +18 °C;

25 октября — ночью от +4 до +9 °C, днём от +13 до +18 °C;

26 октября — ночью от +3 до +8 °C, днём от +12 до +17 °C.

Таким образом, в конце недели ночи станут прохладнее, но днем температура по-прежнему будет оставаться относительно высокой для этого периода осени. Согласно приведенному прогнозу, существенного похолодания или ночных заморозков пока не ожидается. Именно поэтому ближайший запуск отопления в Харькове будет зависеть от того, будет ли погода соответствовать установленным требованиям. В то же время городские службы, по словам мэра, уже готовы начать подачу тепла, как только для этого наступит соответствующая обстановка. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

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