В Ровно правоохранители начали досудебное расследование по факту гибели собаки. По словам местной жительницы, к жестокому избиению животного могут быть причастны двое её соседей.

Об инциденте вечером 23 ноября правоохранителям сообщила 47-летняя жительница Ровно. По ее словам, она стала свидетельницей того, как недалеко от ее дома 58-летний сосед избивал собаку палкой и ногами. В это время животное держала другая соседка. После этого оба вернулись в свои дома.

На месте происшествия следственно-оперативная группа районного управления полиции обнаружила собаку без признаков жизни. 58-летний житель Ровно и его соседка отказались общаться с правоохранителями.

Следователи начали досудебное расследование по статье 299 Уголовного кодекса Украины — жестокое обращение с животными.

Погибшую собаку изъяли и передали волонтерам. Они организовали вскрытие, чтобы установить причину гибели животного.

Об этом во вторник, 24 ноября, сообщила пресс-служба полиции Ровенской области.

Напомним, под процессуальным руководством Голосеевской окружной прокуратуры города Киева 50-летнему местному жителю сообщили о подозрении в жестоком обращении с животным, повлекшем телесные повреждения.

В селе Княжичи неизвестные отравили собак и кошек. Среди погибших животных были и домашние. В полицию обратилась местная жительница.

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