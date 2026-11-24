W Równem organy ścigania wszczęły dochodzenie przedprocesowe w sprawie śmierci psa. Według lokalnej mieszkanki w brutalne pobicie zwierzęcia mogą być zamieszani dwaj jej sąsiedzi.

O zdarzeniu, które miało miejsce wieczorem 23 listopada, poinformowała organy ścigania 47-letnia mieszkanka Równego. Jak twierdzi, była świadkiem, jak w pobliżu jej posesji 58-letni sąsiad bił psa kijem i kopał go. W tym czasie zwierzę trzymała inna sąsiadka. Następnie oboje wrócili do swoich mieszkań.

Na miejscu zdarzenia grupa śledczo-operacyjna rejonowego wydziału policji znalazła psa bez oznak życia. 58-letni mieszkaniec Równego i jego sąsiadka odmówili rozmowy z funkcjonariuszami.

Śledczy wszczęli dochodzenie przygotowawcze na podstawie art. 299 Kodeksu karnego Ukrainy – okrutne traktowanie zwierząt.

Zmarłego psa zabezpieczono i przekazano wolontariuszom. Zorganizowali oni sekcję zwłok w celu ustalenia przyczyny śmierci zwierzęcia.

Informację tę podała we wtorek, 24 listopada, służba prasowa policji obwodu rówieńskiego.

Przypomnijmy, że pod kierownictwem proceduralnym Prokuratury Okręgowej Holosiivskiej w Kijowie 50-letniemu mieszkańcowi miejscowości postawiono zarzut okrutnego traktowania zwierzęcia, które doprowadziło do obrażeń ciała.

W wsi Kniażycze nieznani sprawcy otruły psy i koty. Wśród zabitych zwierząt znalazły się również zwierzęta domowe. Do policji zgłosiła się lokalna mieszkanka.

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