24 ноября Высший совет правосудия отклонил жалобу бывшего судьи ОАСК Евгения Аблова и оставил в силе решение о его увольнении.

Он известен фразой «Шеф, давай что-нибудь устроим» из записей НАБУ.

Аблов пытался уйти в отставку ещё в 2023 году, что позволило бы ему получать пожизненное денежное содержание, однако рассмотрение заявления приостановили из-за дисциплинарных производств.

Основанием для увольнения стали записи НАБУ, на которых, по заключению дисциплинарной палаты, Аблов пытался влиять на судебные решения и препятствовать работе органов судейского управления.

Судья также известен решениями о разгоне активистов Майдана в 2013 году и признании законной закупки «рюкзаков Авакова» в 2017 году.

Источник: «Схемы» (Радио Свобода)

Сын скандально известного судьи ОАСК Евгения Аблова Иван, которого правоохранители объявили в розыск по подозрению в убийстве охранника, сдался полиции. Его уже отправили в СИЗО.

Киевский районный суд города Одессы дал разрешение на задержание Ивана Аблова — сына скандального экс-судьи ОАСК Евгения Аблова, которого подозревают в умышленном убийстве. Подозрение в совершении преступления полиция вручила отцу мужчины.

На сайте Национальной полиции Украины появилась информация о том, что в розыске находится Иван Аблов.

Читай нас в