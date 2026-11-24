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24 листопада Вища рада правосуддя відхилила скаргу колишнього судді ОАСК Євгенія Аблова та залишила в силі рішення про його звільнення.

Він відомий фразою «Шеф, давай шото учудим» із записів НАБУ.

Аblов намагався піти у відставку ще у 2023 році, що дозволило б йому отримувати довічне грошове утримання, однак розгляд заяви зупинили через дисциплінарні провадження.

Підставою для звільнення стали записи НАБУ, на яких, за висновками дисциплінарної палати, Аблов намагався впливати на судові рішення та перешкоджати роботі органів суддівського врядування.

Суддя також відомий рішеннями щодо розгону активістів Майдану у 2013 році та визнанням законною закупівлі «рюкзаків Авакова» у 2017 році.

Джерело: «Схеми» (Радіо Свобода)

Син скандально відомого судді ОАСК Євгена Аблова Іван, якого правоохоронці оголосили у розшук за підозрою у вбивстві охоронця, здався поліції. Його вже відправили у СІЗО.

Київський районний суд міста Одеси дав дозвіл на затримання Івана Аблова - сина скандального екс-судді ОАСК Євгена Аблова, якого підозрюють в умисному вбивстві. Підозру про вчинення злочину поліція вручила батькові чоловіка.

На сайті Національної поліції Україні з’явилася інформація про те, що у розшуку знаходиться Іван Аблов.

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