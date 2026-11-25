Міністерство оборони України розширило можливості здобуття військової освіти: збільшило граничний вік вступу на низку курсів і магістерських програм, а також скасувало обов’язковий медичний огляд для окремих категорій військовослужбовців під час вступу на навчання.

Нововведення передбачені наказом Міноборони від 20 жовтня 2026 року №375.

На період дії воєнного стану військовослужбовців звільняють від обов’язкового проходження медичного огляду у військово-лікарських або лікарсько-льотних комісіях під час вступу на навчання.

Заступниця міністра оборони Любов Галан пояснила, що це рішення має дати можливість військовим продовжувати професійний розвиток незалежно від стану здоров’я, пов’язаного з отриманими пораненнями чи хронічними захворюваннями.

«Військовослужбовці, які зазнали поранень, перенесли ампутації або мають хронічні захворювання, не повинні втрачати можливість професійно розвиватися у війську. Вони мають право здобувати військову освіту, проходити фахові курси та претендувати на вищі посади. Тому на період дії воєнного стану ми скасовуємо обов’язковий медичний огляд під час вступу на навчання для даної категорії осіб. Це дозволить військовослужбовцям розвивати свої компетентності, будувати військову кар’єру та продовжувати служити, використовуючи свій досвід і знання на користь війська», – зазначила Любов Галан.

Нові правила поширюються на:

військовослужбовців рядового, сержантського та старшинського складу;

офіцерів, які вступають на магістерські програми;

офіцерів, які планують проходити курси професійної військової освіти.

Водночас скасування медичного огляду стосується лише процедури вступу на навчання під час воєнного стану. Загальні вимоги щодо придатності до проходження військової служби залишаються чинними.

Для цивільних вступників медичний огляд, як і раніше, є обов’язковим.

Під час особливого періоду розширюються вікові можливості для вступу на курси базового рівня L-1A та фахового рівня L-1B.

Зокрема, цивільні кандидати віком до 45 років зможуть подавати документи на ці курси, якщо мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра.

Таке саме вікове обмеження встановлено для військовослужбовців рядового, сержантського та старшинського складу з відповідним рівнем освіти, які вступають на підготовку для подальшого обіймання офіцерських посад.

У звичайному порядку для обох категорій граничний вік становить 32 роки.

Для офіцерів на період особливого стану передбачені такі вікові межі:

L-1C – до 45 років;

L-2 – до 50 років;

L-3 – до 50 років;

L-4 – до 55 років.

Окремо визначено вікові вимоги для вступу на магістерські програми. За спеціальностями К5 «Військове управління» та К6 «Забезпечення військ (сил)» граничний вік під час особливого періоду становитиме 50 років. Для спеціальності К3 «Національна безпека» – 55 років.

Під час особливого періоду підготовку офіцерів тактичного рівня розмежують залежно від штатно-посадових категорій.

Передбачено два окремі курси:

L-2A – штабний курс батальйонного рівня для підготовки до посад зі штатно-посадовою категорією «майор»;

L-2B – командно-штабний курс бригадного рівня для підготовки до посад зі штатно-посадовою категорією «підполковник».

На оперативному рівні також запроваджують окремі програми:

L-3A – курс офіцерів штабів армійських корпусів для підготовки до посад зі штатно-посадовою категорією «підполковник» в органах військового управління;

L-3B – штабний курс офіцерів об’єднаних штабів для підготовки до посад зі штатно-посадовими категоріями «підполковник» і «полковник».

У мирний час офіцери сил оборони проходитимуть підготовку оперативного рівня за єдиною програмою L-3 у Національному університеті оборони України.

Водночас офіцери медичної служби здобуватимуть відповідну освіту в Українській військово-медичній академії.

Для вступу на курс вищого керівного складу стратегічного рівня L-4 вимоги до кандидатів посилюються.

Претенденти повинні відповідати таким критеріям:

обіймати посаду зі штатно-посадовою категорією не нижче «полковник» або «капітан 1 рангу»;

мати військове звання не нижче «підполковник» або «капітан 2 рангу»;

здобути ступінь магістра та мати оперативний рівень військової освіти L-3;

бути віком до 50 років, а під час особливого періоду – до 55 років;

отримати рекомендацію щодо направлення на навчання за результатами службової діяльності та відповідно до індивідуального плану управління кар’єрою.

Також змінюється призначення курсу стратегічного управління вищого рівня та державної політики L-5.

Тепер курс передбачатиме підготовку не лише чинних керівників, а й військовослужбовців, яких планують призначати на керівні посади у сфері оборони та безпеки. За потреби до навчання також залучатимуть державних службовців.

Оновлений наказ передбачає зміни й у процедурі зарахування вступників.

На курси професійної військової освіти кандидатів зараховуватимуть наказами керівників вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти.

Офіцерів на магістерські програми за державним замовленням зараховуватимуть наказом керівника служби персоналу Міністерства оборони України.

Крім того, визначено терміни подання списків кандидатів:

на курси L-1A та L-1B – до 15 травня року вступу;

на курси L-1A та L-1B під час особливого періоду – не пізніше ніж за п’ять діб до початку навчання;

на курси L-1C, L-2, L-3 та L-4 – не пізніше ніж за місяць до початку навчання.

Оновлення правил має зробити систему підготовки військових фахівців гнучкішою, скоротити кількість адміністративних процедур і врахувати кадрові потреби сил оборони в умовах особливого періоду.

Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

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