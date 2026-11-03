W katedrze św. Zofii po raz pierwszy od pół wieku rozpoczęto renowację kopuł

Na południowo-wschodniej kopule katedry św. Zofii w Kijowie rozpoczęto zakrojone na szeroką skalę prace konserwatorskie i renowacyjne. Ostatni raz elementy tej części zabytku odnawiano jeszcze w latach 70.

Obecnie budowlańcy postawili już namiot ochronny umożliwiający pracę w niekorzystnych warunkach pogodowych, a zakończenie głównego etapu prac na tej kopule planowane jest przed nadejściem zimy.

Projekt jest finansowany przez Ministerstwo Kultury Ukrainy za pośrednictwem specjalnego funduszu w ramach programu „Fundusz Rozwoju Obiektów o Znaczeniu Ogólnokrajowym”. Kwota środków przeznaczonych na rok 2026 wynosi 15 mln hrywien (ponad 328 tys. dolarów). Pełen kompleks prac konserwatorskich dotyczących pokrycia dachowego, konstrukcji nośnych oraz złocenia wszystkich kopuł ma zostać zakończony do końca 2028 roku.

Dyrektor generalna Narodowego Rezerwatu „Sofia Kijowska” Nelya Kukowalska podkreśliła strategiczne znaczenie zachowania tożsamości i dziedzictwa kulturowego w czasie wojny. Zaznaczyła, że podobne prace przeprowadzono już z powodzeniem na kopule północno-wschodniej, gdzie specjaliści wzmocnili konstrukcje, zabezpieczyli drewniane elementy środkami ochronnymi oraz odnowili miedziane pokrycie wraz z dekoracyjnymi wykończeniami.

Źródło: dyrektor generalna Narodowego Rezerwatu „Sofia Kijowska” Nela Kukowalska.

4 września w wyniku rosyjskiego ataku na Kijów uszkodzony został Narodowy Rezerwat „Sofia Kijowska”. Według dyrektor generalnej Neli Kukowalskiej w budynku wybito okna i zniszczono szklany tambur.

24 sierpnia, w 35. rocznicę niepodległości Ukrainy, w katedrze św. Zofii odbyła się wspólna modlitwa przedstawicieli różnych wyznań i wspólnot religijnych. Uczestnicy wydarzenia modlili się o pokój, zakończenie wojny i przyszłość Ukrainy.

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