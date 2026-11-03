圣索菲亚大教堂的穹顶修复工程时隔半个世纪首次启动

基辅圣索菲亚大教堂东南侧穹顶已启动大规模的应急抢修和修复工程。该部分建筑构件上次翻新还是在1970年代。

目前，施工人员已搭建起防护棚以应对恶劣天气，并计划在冬季来临前完成该穹顶的主要施工阶段。

该项目由乌克兰文化部通过“国家重要机构发展基金”计划的专项基金提供资金支持。 2026年拨款总额为1500万格里夫纳（超过32.8万美元）。屋顶、结构系统及所有穹顶镀金的全面修复工程计划于2028年底前完成。

“基辅圣索菲亚大教堂”国家保护区总干事内莉娅·库科瓦尔斯卡强调，在战争期间保护文化身份和文化遗产具有战略意义。 她指出，东北侧穹顶已成功完成了类似的修复工作，专家们在那里加固了结构，对木质部件进行了防护处理，并修复了带有装饰性纹样的铜质覆层。

来源：“基辅圣索菲亚大教堂”国家保护区总干事内莉亚·库科瓦尔斯卡。

9月4日，由于俄罗斯对基辅的袭击，“基辅圣索菲亚大教堂”国家保护区遭到破坏。据总干事内莉亚·库科瓦尔斯卡称，建筑内的窗户被震碎，玻璃门厅被摧毁。

8月24日，在乌克兰独立35周年之际，来自不同教派和宗教团体的代表在圣索菲亚大教堂举行了联合祈祷仪式。与会者为和平、战争结束以及乌克兰的未来进行了祈祷。

关注我们在