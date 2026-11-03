В Софийском соборе впервые за полвека началась реставрация куполов

На юго-восточном куполе Софийского собора в Киеве начались масштабные аварийно-восстановительные и реставрационные работы. Последний раз элементы этой части памятника обновляли ещё в 1970-х годах.

В настоящее время строители уже возвели защитный тент для работы в непогоду, а основной этап работ на этом куполе планируется завершить до наступления зимы.

Финансирование проекта осуществляет Министерство культуры Украины через специальный фонд программы «Фонд развития учреждений общегосударственного значения». Объем выделенных средств на 2026 год составляет 15 млн гривен (более $328 тыс.). Полный комплекс реставрационных работ кровли, конструктивных систем и позолоты всех куполов планируется завершить к концу 2028 года.

Генеральный директор Национального заповедника «София Киевская» Неля Куковальская подчеркнула стратегическое значение сохранения идентичности и культурного наследия во время войны. Она отметила, что аналогичные работы уже успешно проведены на северо-восточном куполе, где специалисты укрепили конструкции, обработали деревянные детали защитными средствами и восстановили медное покрытие с декоративной отделкой.

Источник: генеральный директор Национального заповедника «София Киевская» Неля Куковальская.

4 сентября в результате российской атаки на Киев был поврежден Национальный заповедник «София Киевская». По словам генерального директора Нели Куковальской, в здании были выбиты окна и разрушен стеклянный тамбур.

24 августа, в 35-ю годовщину Независимости Украины, в Софийском соборе состоялась совместная молитва представителей различных конфессий и религиозных общин. Участники мероприятия молились за мир, окончание войны и будущее Украины.

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