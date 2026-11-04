Качество воздуха в Киеве: данные на 4 ноября

По состоянию на утро 4 ноября 2026 года в столице в целом отмечается хорошее качество воздуха. В то же время на отдельных участках Киева мониторинговые станции фиксируют умеренный уровень загрязнения.

Показатели на разных картах могут несколько отличаться, поскольку сервисы используют собственные сети станций и методики обработки данных. Поэтому для оценки ситуации следует учитывать общую динамику и показатели в конкретном районе, а не одно отдельное значение.

Ситуация с качеством воздуха может меняться в течение дня. Перед длительным пребыванием на улице стоит проверить актуальные показатели.

Интерактивная карта SaveEcoBot показывает уровень качества атмосферного воздуха в Киеве и отдельных районах столицы. Система собирает информацию из сети онлайн-станций мониторинга, часть которых работает в режиме реального времени.

По состоянию на 07:00 4 ноября 2026 года в целом качество воздуха в Киеве хорошее. В то же время показатели в отдельных районах могут меняться в течение дня.

Самый низкий индекс загрязнения зафиксирован в Дарницком районе — 18 AQI. Самый высокий, умеренный уровень загрязнения наблюдается в Святошинском районе — 44 AQI. Данные в Подольском и Печерском районах не обновляются по техническим причинам.

Карта Aqicn показывает индекс качества воздуха в режиме реального времени и позволяет просматривать показатели на отдельных станциях мониторинга. Сервис использует шкалу от хорошего до опасного уровня загрязнения.

Система ЛУН «Город AIR» измеряет концентрацию мелкодисперсных частиц PM1, PM2,5 и PM10, а также температуру и влажность. Данные со станций отображаются на интерактивной карте в формате AQI. Чем выше значение AQI, тем выше уровень загрязнения.

Если показатели качества воздуха ухудшились, стоит ограничить пребывание на улице и по возможности оставаться в помещении. Окна и двери лучше закрыть, а проветривать жилье — после улучшения ситуации.

Также рекомендуется избегать физических нагрузок на открытом воздухе, ведь во время активности человек вдыхает больший объем воздуха. В помещении следует уменьшить поступление загрязненного воздуха с улицы. При наличии очистителя воздуха его можно использовать в соответствии с инструкцией производителя.

Людям с заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем, детям и пожилым людям следует быть особенно осторожными и следить за самочувствием.

Напомним, 3 ноября Россия массированно атаковала Украину ракетами и дронами. В результате вражеских атак и повреждений энергетической инфраструктуры столицы 3 ноября были обесточены основные водопроводные объекты «Киевводоканала».

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