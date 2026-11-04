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基辅的空气质量：11月4日的数据

UA NEWS 04 十一月 2026 08:00
基辅的空气质量：11月4日的数据

截至2026年11月4日早晨，首都整体空气质量良好。但基辅部分区域的监测站数据显示污染程度处于中等水平。

 

不同地图上的数据可能略有差异，因为各服务商使用的是各自的监测站网络和数据处理方法。因此，在评估情况时，应综合考虑整体趋势及特定区域的指标，而非仅关注单个数值。

空气质量状况在一天中可能会发生变化。在户外长时间逗留前，建议查看最新数据。

SaveEcoBot交互式地图显示了基辅及首都各区的空气质量水平。该系统从在线监测站网络收集信息，其中部分监测站提供实时数据。

截至2026年11月4日07:00，基辅整体空气质量良好。但各区的具体数值在一天中可能会发生变化。

达尔尼茨基区记录到的污染指数最低，为18 AQI。 污染程度最高的地区是斯维亚托申斯基区，AQI指数为44，属于中等污染水平。由于技术原因，波迪尔斯基区和佩切尔斯基区的数据暂未更新。

Aqicn地图显示实时空气质量指数，并允许查看各监测站的数值。该服务采用从“良好”到“危险”的污染等级量表。

“LUN City AIR”系统可测量PM1、PM2.5和PM10等细颗粒物的浓度，以及温度和湿度。 监测站的数据以AQI格式显示在交互式地图上。AQI数值越高，污染程度越严重。

如果空气质量指标恶化，应尽量减少在户外逗留，并在条件允许的情况下留在室内。最好关闭门窗，待情况好转后再通风。

此外，建议避免在户外进行剧烈运动，因为运动时人体吸入的空气量会增加。在室内应尽量减少外界污染空气的渗入。如有空气净化器，可按照制造商的说明进行使用。

患有呼吸系统和心血管系统疾病的人群、儿童及老年人应格外谨慎，并密切关注自身健康状况。

需要提醒的是，11月3日，俄罗斯乌克兰发动了大规模的导弹和无人机袭击由于敌方袭击以及首都能源基础设施受损，11月3日，基辅水务局的主要供水设施断电。 

基辅因电力枢纽受损正紧急设立取暖点——克利奇科

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