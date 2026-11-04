基辅的空气质量：11月4日的数据

截至2026年11月4日早晨，首都整体空气质量良好。但基辅部分区域的监测站数据显示污染程度处于中等水平。

不同地图上的数据可能略有差异，因为各服务商使用的是各自的监测站网络和数据处理方法。因此，在评估情况时，应综合考虑整体趋势及特定区域的指标，而非仅关注单个数值。

空气质量状况在一天中可能会发生变化。在户外长时间逗留前，建议查看最新数据。

SaveEcoBot交互式地图显示了基辅及首都各区的空气质量水平。该系统从在线监测站网络收集信息，其中部分监测站提供实时数据。

截至2026年11月4日07:00，基辅整体空气质量良好。但各区的具体数值在一天中可能会发生变化。

达尔尼茨基区记录到的污染指数最低，为18 AQI。 污染程度最高的地区是斯维亚托申斯基区，AQI指数为44，属于中等污染水平。由于技术原因，波迪尔斯基区和佩切尔斯基区的数据暂未更新。

Aqicn地图显示实时空气质量指数，并允许查看各监测站的数值。该服务采用从“良好”到“危险”的污染等级量表。

“LUN City AIR”系统可测量PM1、PM2.5和PM10等细颗粒物的浓度，以及温度和湿度。 监测站的数据以AQI格式显示在交互式地图上。AQI数值越高，污染程度越严重。

如果空气质量指标恶化，应尽量减少在户外逗留，并在条件允许的情况下留在室内。最好关闭门窗，待情况好转后再通风。

此外，建议避免在户外进行剧烈运动，因为运动时人体吸入的空气量会增加。在室内应尽量减少外界污染空气的渗入。如有空气净化器，可按照制造商的说明进行使用。

患有呼吸系统和心血管系统疾病的人群、儿童及老年人应格外谨慎，并密切关注自身健康状况。

需要提醒的是，11月3日，俄罗斯对乌克兰发动了大规模的导弹和无人机袭击。由于敌方袭击以及首都能源基础设施受损，11月3日，基辅水务局的主要供水设施断电。

基辅因电力枢纽受损正紧急设立取暖点——克利奇科

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