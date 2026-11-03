基辅的出租车服务商抱怨在紧急状态期间司机短缺

在基辅持续的防空警报期间，出租车服务的需求远超可用司机数量，导致市场运营商无法完成大部分订单。

Uklon和Bolt两家打车平台的代表透露了这一情况，并指出问题的严重程度取决于该市具体的安全形势。

这些公司将供需失衡归因于多个因素：安全风险加剧、交通拥堵、道路状况复杂，以及受电子对抗手段影响导致的GPS导航故障。 此外，受燃油及车辆维护成本上涨影响，当前的行程费用往往无法完全抵消司机面临的风险，而乘客也未必愿意支付更高费用。

为尽量减少导航问题，相关服务允许司机手动更改地理位置。这有助于缩短等待时间并让部分车辆恢复运营，但目前仍无法完全抵消炮击和警报带来的负面影响。

来源：国际文传电讯社-乌克兰。

此前，基辅基础设施部和经济部与Bolt、Uklon、Uber及OPTI等打车平台签署了一份备忘录，规定在空袭警报、公共交通停运及其他物流危机期间，基辅的打车费用将受到限制。

在此之前，基辅的出租车价格曾急剧上涨。原因在于公共交通运行中断：由于电网电压下降，地铁暂时停运，有轨电车和无轨电车运行出现延误。 在此背景下，出租车需求激增，部分车次的费用甚至超过了1300格里夫纳。

关注我们在