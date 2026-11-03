11月3日星期二，活动人士聚集在基辅的独立广场，以表达对乌克兰国防军的支持。此次集会是在前一天基辅州彼得罗帕夫利夫斯卡·博尔沙吉夫卡发生冲突后举行的。

超过70人参加了此次活动，其中大多数是年轻人。

“这次活动的想法是在昨晚那些令人愤慨的事件发生后突然产生的，当时我们看到，俄罗斯的网络水军正试图营造一种乌克兰国防军得不到支持的假象。 我们的目标是抵制俄罗斯的宣传，并表明我们所有人团结一致，即使是在工作日的清晨自发地， 我们也能至少以一小群人的形式聚集起来，支持全体国防军及其所有成员——无论是正在为我们的独立而战的战士，还是在后方提供援助的人员。我们为他们感到自豪，并全力支持他们，”活动人士尤利娅·斯托米娜表示。

她特别强调，在战争进入第五年的当下，乌克兰人民自由、健康和生命的唯一保障，就是坚守前线的国防军。

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活动参与者在独立广场的纪念碑旁高举印有“我支持乌克兰国防军”字样的蓝黄两色标语牌。为了象征乌克兰人的团结，他们手拉手并将手臂高高举起。 此外，现场人员还朗诵了《乌克兰民族主义者的祈祷》。活动人士还齐唱了乌克兰国歌，并高呼：“支持乌克兰国防军”、“乌克兰高于一切！”、“乌克兰万岁——英雄万岁！”等口号。

据乌克兰通讯社记者报道，现场有数名警察和市政保安人员在场。此次活动持续了不到30分钟。

此前，国家调查局已就彼得罗帕夫利夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡发生的冲突立案调查。

需要指出的是，布达诺夫曾就彼得罗帕夫利夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡的事件作出回应。

“亚速”旅总部就彼得罗帕夫洛夫斯卡亚-博尔沙吉夫卡驻地附近的冲突发表了评论。

视频：在彼得罗帕夫洛夫斯卡亚-博尔沙吉夫卡，人群试图将动员人员从大巴上解救出来。

国民卫队指挥官承认，在彼得罗帕夫洛夫斯卡亚-博尔沙吉夫卡扣留了从西北战区返回的人员。

视频：在彼得罗帕夫洛夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡的一栋房屋内发现25人，其中4人受伤。

回顾：军事指挥部正紧急赶往基辅郊区：事件详情。

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