Військове командування терміново прямує до передмістя Києва: подробиці інциденту

До Петропавлівської Борщагівки під Києвом прямує військове командування після поширення повідомлень про нібито захоплення 40 заручників. Правоохоронці з’ясовують обставини інциденту за участю чоловіка, який, за попередніми даними, може перебувати у статусі самовільного залишення військової частини (СЗЧ).
«На місце їде військове командування», – зазначив представник поліції.
За офіційною інформацією поліції, правоохоронці отримали виклик від працівників приватної служби швидкої медичної допомоги. Медики повідомили, що їм перешкоджають потрапити до громадянина.
Прибувши на місце, поліцейські встановили, що подія відбувається поблизу приватного будинку, де перебувають військовослужбовці одного з підрозділів Нацгвардії. Поруч також зібралися місцеві жителі.
У поліції наголосили, що повідомлення про нібито незаконне утримання людей і загибель громадянина не відповідають дійсності.
Наразі на місці працюють керівництво Головного управління Нацполіції в Київській області та командування Національної гвардії. Обставини інциденту з’ясовуються.
Раніше в соцмережах і Telegram-каналах поширювали інформацію про нібито захоплення близько 40 заручників у підвалі будинку в Петропавлівській Борщагівці. Також повідомлялося про поранених і сутички на місці події. Ці твердження не підтвердилися.
У Києві поліцейський застосував зброю проти собаки, який напав на людей в укритті.