Військове командування терміново прямує до передмістя Києва: подробиці інциденту

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До Петропавлівської Борщагівки під Києвом прямує військове командування після поширення повідомлень про нібито захоплення 40 заручників. Правоохоронці з’ясовують обставини інциденту за участю чоловіка, який, за попередніми даними, може перебувати у статусі самовільного залишення військової частини (СЗЧ).

«На місце їде військове командування», – зазначив представник поліції.

За офіційною інформацією поліції, правоохоронці отримали виклик від працівників приватної служби швидкої медичної допомоги. Медики повідомили, що їм перешкоджають потрапити до громадянина.

Прибувши на місце, поліцейські встановили , що подія відбувається поблизу приватного будинку, де перебувають військовослужбовці одного з підрозділів Нацгвардії. Поруч також зібралися місцеві жителі.



У поліції наголосили, що повідомлення про нібито незаконне утримання людей і загибель громадянина не відповідають дійсності.



Наразі на місці працюють керівництво Головного управління Нацполіції в Київській області та командування Національної гвардії. Обставини інциденту з’ясовуються.



Раніше в соцмережах і Telegram-каналах поширювали інформацію про нібито захоплення близько 40 заручників у підвалі будинку в Петропавлівській Борщагівці. Також повідомлялося про поранених і сутички на місці події. Ці твердження не підтвердилися.



У Києві поліцейський застосував зброю проти собаки, який напав на У поліції наголосили, що повідомлення про нібито незаконне утримання людей і загибель громадянина не відповідають дійсності.Наразі на місці працюють керівництво Головного управління Нацполіції в Київській області та командування Національної гвардії. Обставини інциденту з’ясовуються.Раніше в соцмережах і Telegram-каналах поширювали інформацію про нібито захоплення близько 40 заручників у підвалі будинку в Петропавлівській Борщагівці. Також повідомлялося про поранених і сутички на місці події. Ці твердження не підтвердилися.У Києві поліцейський застосував зброю проти собаки, який напав на людей в укритт і.





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