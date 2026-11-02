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Військове командування терміново прямує до передмістя Києва: подробиці інциденту

UA NEWS 02 Листопада 2026 18:26
Військове командування терміново прямує до передмістя Києва: подробиці інциденту
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До Петропавлівської Борщагівки під Києвом прямує військове командування після поширення повідомлень про нібито захоплення 40 заручників. Правоохоронці з’ясовують обставини інциденту за участю чоловіка, який, за попередніми даними, може перебувати у статусі самовільного залишення військової частини (СЗЧ).

«На місце їде військове командування», – зазначив представник поліції.

За офіційною інформацією поліції, правоохоронці отримали виклик від працівників приватної служби швидкої медичної допомоги. Медики повідомили, що їм перешкоджають потрапити до громадянина.

 

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