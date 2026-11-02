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Новости Украина

Военное командование срочно направляется в пригород Киева: подробности инцидента

UA NEWS 02 Ноября 2026 18:26
Военное командование срочно направляется в пригород Киева: подробности инцидента

В Петропавловскую Борщаговку под Киевом направляется военное командование после появления сообщений о якобы захвате 40 заложников. Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента с участием мужчины, который, по предварительным данным, может находиться в статусе самовольного оставления воинской части (СОЧ).

«На место выезжает военное командование», — отметил представитель полиции.

По официальной информации полиции, правоохранители получили вызов от сотрудников частной службы скорой медицинской помощи. Медики сообщили, что им препятствуют в доступе к гражданину.

 

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