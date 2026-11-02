Военное командование срочно направляется в пригород Киева: подробности инцидента

В Петропавловскую Борщаговку под Киевом направляется военное командование после появления сообщений о якобы захвате 40 заложников. Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента с участием мужчины, который, по предварительным данным, может находиться в статусе самовольного оставления воинской части (СОЧ).
«На место выезжает военное командование», — отметил представитель полиции.
По официальной информации полиции, правоохранители получили вызов от сотрудников частной службы скорой медицинской помощи. Медики сообщили, что им препятствуют в доступе к гражданину.
Прибыв на место, полицейские установили, что происшествие происходит возле частного дома, где находятся военнослужащие одного из подразделений Нацгвардии. Рядом также собрались местные жители.
В полиции подчеркнули, что сообщения о якобы незаконном удержании людей и гибели гражданина не соответствуют действительности.
В настоящее время на месте работают руководство Главного управления Нацполиции в Киевской области и командование Национальной гвардии. Обстоятельства инцидента выясняются.
Ранее в соцсетях и Telegram-каналах распространялась информация о якобы захвате около 40 заложников в подвале дома в Петропавловской Борщаговке. Также сообщалось о раненых и столкновениях на месте происшествия. Эти утверждения не подтвердились.
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