Dowództwo wojskowe natychmiast udaje się na przedmieścia Kijowa: szczegóły zdarzenia

Do Petropawliwskiej Borszczagówki pod Kijowem udaje się dowództwo wojskowe po pojawieniu się doniesień o rzekomym wzięciu 40 zakładników. Funkcjonariusze organów ścigania ustalają okoliczności zdarzenia z udziałem mężczyzny, który – według wstępnych danych – może znajdować się w stanie samowolnego opuszczenia jednostki wojskowej (SOJ).

„Na miejsce jedzie dowództwo wojskowe” – zaznaczył przedstawiciel policji.

Zgodnie z oficjalnymi informacjami policji funkcjonariusze otrzymali wezwanie od pracowników prywatnej służby ratownictwa medycznego. Lekarze poinformowali, że uniemożliwia się im dotarcie do obywatela.

Po przybyciu na miejsce policjanci ustalili , że zdarzenie ma miejsce w pobliżu prywatnego domu, w którym przebywają żołnierze jednej z jednostek Gwardii Narodowej. W pobliżu zgromadzili się również lokalni mieszkańcy.



Policja podkreśliła, że doniesienia o rzekomym bezprawnym przetrzymywaniu osób i śmierci obywatela nie odpowiadają rzeczywistości.



Obecnie na miejscu działają kierownictwo Głównego Zarządu Policji Narodowej w obwodzie kijowskim oraz dowództwo Gwardii Narodowej. Okoliczności zdarzenia są wyjaśniane.



Wcześniej w mediach społecznościowych i na kanałach Telegramu krążyły informacje o rzekomym wzięciu około 40 zakładników w piwnicy budynku w Pietropawłowskiej Borszczagowce. Donoszono również o rannych i starciach na miejscu zdarzenia. Twierdzenia te nie znalazły potwierdzenia.



W Kijowie policjant użył broni przeciwko psu, który zaatakował Policja podkreśliła, że doniesienia o rzekomym bezprawnym przetrzymywaniu osób i śmierci obywatela nie odpowiadają rzeczywistości.Obecnie na miejscu działają kierownictwo Głównego Zarządu Policji Narodowej w obwodzie kijowskim oraz dowództwo Gwardii Narodowej. Okoliczności zdarzenia są wyjaśniane.Wcześniej w mediach społecznościowych i na kanałach Telegramu krążyły informacje o rzekomym wzięciu około 40 zakładników w piwnicy budynku w Pietropawłowskiej Borszczagowce. Donoszono również o rannych i starciach na miejscu zdarzenia. Twierdzenia te nie znalazły potwierdzenia.W Kijowie policjant użył broni przeciwko psu, który zaatakował ludzi w schronie





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