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Wiadomości Ukraina

Dowództwo wojskowe natychmiast udaje się na przedmieścia Kijowa: szczegóły zdarzenia

UA NEWS 02 listopada 2026 18:26
Dowództwo wojskowe natychmiast udaje się na przedmieścia Kijowa: szczegóły zdarzenia

Do Petropawliwskiej Borszczagówki pod Kijowem udaje się dowództwo wojskowe po pojawieniu się doniesień o rzekomym wzięciu 40 zakładników. Funkcjonariusze organów ścigania ustalają okoliczności zdarzenia z udziałem mężczyzny, który – według wstępnych danych – może znajdować się w stanie samowolnego opuszczenia jednostki wojskowej (SOJ).

„Na miejsce jedzie dowództwo wojskowe” – zaznaczył przedstawiciel policji.

Zgodnie z oficjalnymi informacjami policji funkcjonariusze otrzymali wezwanie od pracowników prywatnej służby ratownictwa medycznego. Lekarze poinformowali, że uniemożliwia się im dotarcie do obywatela.

 

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