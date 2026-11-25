Pełniący obowiązki prokuratora generalnego Anton Kowalski mianował na stanowiska zastępców Jewgienija Dawydowa i Wasyla Hajworona. Ich poprzednicy, Andrij Leszczenko i Wiktor Logaczow, zrezygnowali ze stanowisk administracyjnych i otrzymali inne nominacje.

Nowi zastępcy zostali mianowani zgodnie z rekomendacjami Rady Prokuratorów Ukrainy. Odpowiednie rozkazy weszły w życie 25 listopada 2026 roku. Tego samego dnia Anton Kowalski przedstawił Dawydowa i Hajworona kierownikom jednostek organizacyjnych Prokuratury Generalnej podczas spotkania roboczego.

Jewgienij Dawidow pracuje w prokuraturze od 2007 roku. Przed mianowaniem kierował prokuraturą specjalistyczną ds. obrony.

Wasyl Hajworon pracuje w prokuraturze od 2000 roku. Przed przejściem do Biura Prokuratora Generalnego pełnił funkcję pierwszego zastępcy szefa prokuratury obwodowej w Chmielnickim.

Andrija Leszczenko i Wiktor Logaczow zostali zwolnieni właśnie ze stanowisk administracyjnych zastępców prokuratora generalnego. Jednocześnie pozostają oni w strukturach Biura Prokuratora Generalnego, gdzie objęli inne stanowiska.

W Biurze Prokuratora Generalnego poinformowano również, że w związku ze zmianami kadrowymi zostanie wydany nowy rozkaz pełniącego obowiązki prokuratora generalnego w sprawie podziału obowiązków między kierownictwo urzędu. Ma to zapewnić właściwą organizację jego pracy.

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