Исполняющий обязанности генерального прокурора Антон Ковальский назначил на должности заместителей Евгения Давыдова и Василия Гайворона. Их предшественники Андрей Лещенко и Виктор Логачев покинули административные посты и получили другие назначения.

Новых заместителей назначили по рекомендациям Совета прокуроров Украины. Соответствующие приказы вступили в силу 25 ноября 2026 года. В этот же день Антон Ковальский представил Давыдова и Гайворона руководителям структурных подразделений Офиса во время рабочего совещания.

Евгений Давыдов работает в органах прокуратуры с 2007 года. До назначения он возглавлял специализированную прокуратуру в сфере обороны.

Василий Гайворон работает в органах прокуратуры с 2000 года. До перехода в Офис Генерального прокурора он занимал должность первого заместителя руководителя Хмельницкой областной прокуратуры.

Андрея Лещенко и Виктора Логачева освободили именно от административных должностей заместителей Генерального прокурора. В то же время они остаются в системе Офиса Генерального прокурора, где получили другие должности.

В ОГП также сообщили, что в связи с кадровыми изменениями будет издан новый приказ исполняющего обязанности Генерального прокурора о распределении обязанностей между руководством ведомства. Это должно обеспечить надлежащую организацию его работы.

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