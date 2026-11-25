代理总检察长安东·科瓦尔斯基任命叶夫根尼·达维多夫和瓦西里·盖沃罗恩为副总检察长。他们的前任安德烈·莱舍琴科和维克多·洛加乔夫已离开行政职务，并被任命担任其他职务。

新任副总检察长是根据乌克兰检察官委员会的推荐任命的。相关命令已于2026年11月25日生效。同日，安东·科瓦尔斯基在一次工作会议上向总检察长办公室各职能部门负责人介绍了达维多夫和盖沃罗恩。

叶夫根·达维多夫自2007年起在检察机关工作。在此次任命之前，他曾担任国防领域专项检察院的负责人。

瓦西里·盖沃罗恩自2000年起在检察机关工作。在调任总检察长办公室之前，他曾担任赫梅利尼茨基州检察院第一副检察长。

安德烈·列什琴科和维克多·洛加乔夫被免去的是总检察长副手的行政职务。同时，他们仍留在总检察长办公室系统内，并被任命为其他职位。

总检察长办公室还表示，鉴于人事变动，代理总检察长将发布新命令，明确该部门领导层之间的职责分工。此举旨在确保其工作的正常运转。

总检察长办公室已暂停不经竞争选拔的员工招聘。

国家反腐败局（NAZK）正在继续对前总检察长克拉夫琴科展开调查。

总检察长办公室在“迦太基”行动出现新事实后，已启动内部调查。

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