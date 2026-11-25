W wieku 79 lat odeszła z tego świata Ludmiła Dżulaj, która pracowała w przypiatskiej jednostce medyczno-sanitarnej i w pierwszych godzinach po wybuchu w elektrowni jądrowej w Czarnobylu pomagała poszkodowanym bez środków ochronnych. O jej śmierci poinformowały Narodowe Muzeum „Czarnobyl” oraz Państwowa Agencja Ukrainy ds. Zarządzania Strefą Wykluczenia.

W pierwszej dobie katastrofy przez 12 godzin pomagała napromieniowanym pracownikom elektrowni i strażakom bez żadnych środków ochrony. Z powodu silnych oparzeń popromiennych na palcach na zawsze straciła wzór papilarny.

Ludmiła Dżulaj przeprowadziła się do Prypeci w 1971 roku, kiedy miasto dopiero zaczynało się rozwijać – miała wówczas 24 lata. Swoją karierę rozpoczęła jako sanitariuszka pogotowia ratunkowego w lokalnej przychodni, a po otwarciu polikliniki została pierwszą pielęgniarką zakładową dla personelu elektrowni w Czarnobylu. Od 1975 roku pracowała w gabinecie psychiatry-narkologa.

O wybuchu w elektrowni jądrowej w Czarnobylu Ludmiła dowiedziała się około szóstej rano 26 kwietnia 1986 roku od znajomej. Kobieta natychmiast udała się do przypiatskiej jednostki medyczno-sanitarnej, gdzie przyjmowano już pierwszych poszkodowanych.

Wówczas lekarze pracowali bez środków ochrony indywidualnej i profilaktyki jodowej. Przez 12 godzin Dżulaj udzielała pomocy osobom z ostrym napromieniowaniem: własnoręcznie rozbierała pracowników elektrowni i strażaków, zdejmując i przenosząc radioaktywną odzież gołymi rękami. W rezultacie, z powodu głębokich oparzeń popromiennych, skóra na jej palcach uległa takiemu zniekształceniu, że nie można było z nich pobrać odcisków palców.

„Po tej nocy wróciłam do domu na wpół martwa. Mój syn był w 10. klasie. To on musiał mnie nawadniać i przywracać do przytomności” – wspominała Ludmiła Dżulaj.

Feldszerska opiekowała się sześcioma pacjentami z krytycznymi dawkami promieniowania. Wśród nich były pracownice pozaresortowej służby ochrony Czarnobylskiej Elektrowni Atomowej – Klaudia Luzganowa i Kateryna Iwanenko, które później zmarły w moskiewskim szpitalu klinicznym nr 6. Najbardziej bolesnym wspomnieniem dla Ludmiły pozostała ostatnia prośba Kateryny Iwanenko – aby zadzwoniła do jej starszej matki i poinformowała ją o nieszczęściu. Feldszerstka nie była w stanie tego zrobić, ponieważ międzymiastowe połączenia telefoniczne w Prypeci zostały już wyłączone. W DAZV zaznaczają, że kobieta przez całe życie wyrzucała sobie, że nie spełniła tej prośby.

W maju 1986 roku Ludmiła Dżulaj przepracowała osiem 12-godzinnych zmian w punkcie medycznym budynku administracyjno-usługowego elektrowni jądrowej w Czarnobylu. W nocy z 22 na 23 maja, kiedy wybuchł ogromny pożar w tunelach kablowych trzeciego i czwartego bloku energetycznego, ponownie ratowała strażaków – mimo że poziom promieniowania w strefie pożaru sięgał 200 rentgenów na godzinę.

W muzeum „Czarnobyl” podkreślają, że doświadczenie zdobyte podczas pracy w gabinecie narkologicznym i psychiatrycznym okazało się nieocenione: sanitarka pomagała ustabilizować stan pacjentów, u których na tle napromieniowania rozwijała się tzw. psychoza popromienna – stan silnego pobudzenia i nadpobudliwości.

Ludmiła Dżulaj kontynuowała pracę w Czarnobylu do 1995 roku, aż do momentu, gdy podczas jednej z dyżurów straciła przytomność. Po leczeniu w centrum radiologicznym w Puści-Wodycy przyznano jej grupę inwalidztwa.

Po przejściu na emeryturę Ludmiła Dżulaj poświęciła się działalności społecznej: pomagała w urządzaniu muzeum poświęconego Czarnobylowi w jednej ze szkół w stolicy, przemawiała do młodzieży i pielęgnowała pamięć o kolegach-likwidatorach.

Podczas jednej z wizyt w Prypeci, już po dekontaminacji miasta, udało jej się wejść do własnego mieszkania. Wśród pustych pokoi na podłodze leżał otwarty zbiór opowiadań Jurija Bezdyka „Żegnając się na zawsze” – tę książkę zabrała do Kijowa jako pamiątkę. W budynku dawnej jednostki medyczno-sanitarnej pozostały jej pantofelki, które kobieta sprawdzała za każdym razem, przyjeżdżając do strefy wykluczenia.

Po raz ostatni Ludmiła Dżulaj odwiedziła swoją rodzinną Prypeć w 2024 roku, a w 2025 roku dołączyła do projektu dokumentalnego „Czarnobyl – kobiecy los”, poświęconego 40. rocznicy tragedii. W Państwowej Agencji ds. Zarządzania Strefą Wykluczenia wspominają ją jako pogodną, energiczną i szczerą kobietę, która do ostatnich dni pozostawała głosem pamięci o bohaterskiej postawie czarnobylskich lekarzy.

Źródła: Narodowe Muzeum „Czarnobyl”, Państwowa Agencja Ukrainy ds. Zarządzania Strefą Wykluczenia

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