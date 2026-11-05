在基辅市议会全体会议上，议员们将再次提议罢免建筑、城市规划和土地关系常设委员会主席的职务。 据称，原因在于该官员因“清洁城市”腐败案而声名狼藉，该案已调查近一年半。

据他称，他将与议员维多利亚·普塔什尼克再次尝试推动通过关于土地委员会主席辞职的决议。

“也许今天基辅市议会终于会下定决心罢免土地委员会主席——他早在一年半前的‘清洁城市’案中就因收受土地划拨贿赂而声名狼藉。 我们将与维多利亚·普塔什尼克再次发起相关决议的通过，”比洛策尔科维茨指出。

这位议员强调，要通过这一决议，必须“摒弃以科马尔尼茨基命名的土地腐败”。他还表示希望市长维塔利·克利奇科和“UDAR”党团能支持这一倡议。

比洛采尔科维茨本人并未透露将要求其辞职的官员姓名。与此同时，基辅市议会官方网站上显示，建筑、城市规划和土地关系常设委员会的主席是米哈伊洛·特伦季耶夫。

需要指出的是，2月6日，乌克兰国家反腐败局和专门反腐败检察院通报了代号为“清洁城市”的大规模行动。 在此行动中，执法部门揭露了一个涉足基辅市议会土地腐败案的犯罪组织。

当时，执法部门展开了一系列搜查行动，并拘留了该团伙的数名涉嫌参与者。其中包括基辅市国家行政管理局副主任彼得·奥莱尼奇、基辅市议会土地委员会主席米哈伊洛·特伦季耶夫，以及“祖国党”派出的基辅市议会议员奥莱娜·马尔琴科。

3月13日，维塔利·克利奇科表示，米哈伊洛·特伦季耶夫已提交辞呈，辞去“工程中心”公用事业企业董事一职。此外，“UDAR”党团决定将其从基辅市议会代表名单中除名。

在今天的基辅市议会全体会议上，共有400多项议题被提上议程。议程中的大部分内容涉及土地关系和城市建设。

议员们还将审议的其他议题包括：动物登记、集市组织以及“基辅热能”市政企业监事会的组建。

基辅市议会议员德米特罗·比洛采尔科维茨报道了这一消息。

需要指出的是，在接连爆出轰动性丑闻的背景下，乌克兰国家银行行长安德烈·皮什尼已失去总统办公室的支持，该办公室已决定将其撤换。Ua.News在总统办公室的消息来源透露了这一消息。 据现有信息显示，泽连斯基方面对乌克兰国家银行在格里夫纳急剧贬值问题上的政策感到不满，并怀疑皮什尼可能不会从即将举行的海外会议上返回乌克兰。这将给政府带来新的声誉危机。

需要指出的是，关于皮什尼伊辞职的传闻最近一次出现在10月21日，当时乌克兰国家反腐败局（NABU）对国家银行办公场所及一名员工的住所进行了搜查。 此次搜查与滥用“喀尔巴阡石油化工”的资产以及被国有化的“森斯银行”有关，腐败分子正是通过该银行将贪污所得的现金“洗白”。 具体而言，“福雷斯特·甘普”特别行动中的涉案人员组织将1.5亿格里夫纳洗白，随后将这笔钱作为前部长赫尔曼·加卢申科的保释金，后者是在“米达斯”行动中被捕的。

UA.News回顾了安德烈·皮什尼身后的一连串政治和腐败丑闻：从“明迪奇门”事件，到对主要非银行机构处以毫无依据的数百万格里夫纳罚款。

乌克兰国家银行行长安德烈·皮什尼表示，尽管有报道称部分议员试图将他的免职问题提交至最高拉达审议，但他不打算离职，也未提交辞呈。

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