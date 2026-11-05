В Киевском городском совете планируют вновь потребовать отставки председателя земельной комиссии Михаила Терентьева

В ходе пленарного заседания Киевского городского совета депутаты вновь будут инициировать отстранение от должности председателя постоянной комиссии по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений. Причиной называют дискредитацию чиновника из-за коррупционного дела «Чистый город», которое расследуется уже около полутора лет.

По его словам, он вместе с депутатом Викторией Пташник вновь попытается добиться принятия решения об отставке главы земельной комиссии.

«Возможно, сегодня наконец у Киевсовета найдется воля отстранить председателя Земельной комиссии, который дискредитировал себя еще полтора года назад в деле «Чистого города» — за взятки за отвод земли. Мы с Викторией Пташник снова будем инициировать принятие соответствующего решения», — отметил Белоцерковец.

Депутат подчеркнул, что для принятия такого решения необходимо «отказаться от земельной коррупции имени Комарницкого». Он также выразил надежду, что инициативу поддержат мэр Виталий Кличко и фракция «УДАР».

Сам Белоцерковец не назвал фамилию чиновника, отставки которого будет требовать. В то же время на официальном сайте Киевсовета председателем постоянной комиссии по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений указан Михаил Терентьев.

Напомним, 6 февраля Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о масштабной операции «Чистый город». В её рамках правоохранители разоблачили преступную организацию, причастную к земельной коррупции в Киевском городском совете.

Тогда был проведен ряд обысков и задержаны несколько предполагаемых участников группировки. Среди них — заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Оленич, председатель земельной комиссии Киевсовета Михаил Терентьев и депутат Киевсовета от партии «Батькивщина» Елена Марченко.

13 марта Виталий Кличко сообщил, что Михаил Терентьев написал заявление об увольнении с должности директора коммунального предприятия «Инженерный центр». Кроме того, фракция партии «УДАР» решила отозвать его из своего состава депутатов Киевсовета.

На сегодняшнее пленарное заседание Киевского городского совета вынесено более 400 вопросов. Значительная часть повестки дня касается земельных отношений и градостроительства.

Среди других вопросов, которые будут рассматривать депутаты, — регистрация животных, организация ярмарок и формирование наблюдательного совета КП «Киевтеплоэнерго».

Об этом сообщает депутат Киевсовета Дмитрий Белоцерковец.

Напомним, на фоне громких скандалов глава Национального банка Украины Андрей Пишный лишился поддержки со стороны Офиса президента, и там уже решили от него избавиться. Об этом сообщили источники Ua.News в Офисе президента. По имеющейся информации, у Зеленского недовольны политикой НБУ, приведшей к стремительному падению гривны, и подозревают, что Пышный может и не вернуться в Украину с очередной зарубежной конференции. А это грозит властям новым репутационным скандалом.

Напомним, о отставке Пышного в последний раз ходили слухи 21 октября, когда НАБУ провело обыски в помещении Нацбанка и по месту жительства одного из сотрудников. Обыски были связаны со злоупотреблением активами «Карпатнафтохима» и национализированного «Сенс Банка», через который коррупционеры «отмывали» украденные деньги. В частности, фигуранты спецоперации «Форест Гамп» организовали легализацию 150 млн грн. А затем эти деньги внесли в качестве залога за экс-министра Германа Галущенко, арестованного в рамках операции «Мидас».

UA.News напоминает о шлейфе политических и коррупционных скандалов, тянущемся за Андреем Пышным: от «Миндичгейта» до необоснованных многомиллионных штрафов для ведущих небанковских компаний.

Председатель Национального банка Украины Андрей Пышный сообщил, что не планирует покидать свой пост и не подавал заявления об отставке на фоне сообщений о попытках отдельных народных депутатов вынести вопрос о его увольнении на рассмотрение Верховной Рады.

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