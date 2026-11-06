В «Киевтеплоэнерго» проводятся обыски и изымаются документы, касающиеся энергоустойчивости

6 ноября в кабинетах и жилых помещениях сотрудников «Киевтеплоэнерго» были проведены обыски в рамках судебного разбирательства, связанного с проектами по Плану энергоустойчивости Киева. На предприятии заявляют о возможном изъятии оригиналов проектно-сметной документации, необходимой для реализации ряда энергетических проектов.

Как сообщили в «Киевтеплоэнерго», документы касаются, в частности, создания объектов резервного питания и распределенной когенерации для потребителей Голосеевского, Деснянского и других районов столицы.

В компании подчеркивают, что проектные работы еще не оплачивались: финансирование предусмотрено после их завершения. По словам представителей компании, акты выполненных работ не подписывались, а средства по ним не перечислялись.

В «Киевтеплоэнерго» считают, что проведение обысков в таких обстоятельствах может свидетельствовать о политическом давлении. Там также обратили внимание на сложные условия реализации энергетических проектов из-за российских обстрелов, логистических проблем и нехватки специалистов.

На предприятии подчеркнули, что ситуация особенно критична накануне запуска отопления для миллионов киевлян. Коллектив призвал правоохранительные органы к справедливому подходу в ходе расследования, а СМИ — к всестороннему освещению событий.

Источник: Официальный портал Киева

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