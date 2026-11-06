У Київтеплоенерго йдуть обшуки та вилучаються документи щодо енергостійкості

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У кабінетах і помешканнях працівників «Київтеплоенерго» 6 листопада провели обшуки в межах провадження, пов’язаного з проєктами за Планом енергостійкості Києва. На підприємстві заявляють про можливе вилучення оригіналів проєктно-кошторисної документації, необхідної для реалізації низки енергетичних проєктів.

Як повідомили в «Київтеплоенерго», документи стосуються, зокрема, створення об’єктів резервного живлення та розподіленої когенерації для споживачів Голосіївського, Деснянського та інших районів столиці.

У підприємстві наголошують, що проєктні роботи ще не оплачувалися: фінансування передбачене після їх завершення. За словами представників компанії, акти виконаних робіт не підписували, а кошти за ними не перераховували.

У «Київтеплоенерго» вважають, що проведення обшуків за таких обставин може свідчити про політичний тиск. Там також звернули увагу на складні умови реалізації енергетичних проєктів через російські обстріли, логістичні проблеми та нестачу фахівців.

На підприємстві підкреслили, що ситуація особливо критична напередодні запуску опалення для мільйонів киян. Колектив закликав правоохоронців до справедливого підходу під час розслідування, а медіа — до всебічного висвітлення подій.

Джерело: Офіційний портал Києва

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