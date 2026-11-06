Поліція спростувала обшуки в Київтеплоенерго

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Столичні правоохоронці заявили, що 6 листопада не проводили слідчих дій у приміщеннях КП «Київтеплоенерго» та не вилучали документи, необхідні для реалізації Плану стійкості міста. За даними поліції, обшуки відбулися в помешканнях двох працівників підприємства та співробітників підрядних організацій у межах розслідування можливого привласнення бюджетних коштів через завищення вартості будматеріалів.

Йдеться про угоди, укладені у 2024 році, а також договори, укладені у березні 2026 року. По окремим роботам відповідні акти підписані та вже оплачені. При цьому слідство перевіряє наявні факти виведення отриманих бюджетних коштів на рахунки підконтрольних ФОП.

Під час обшуків у працівників КП «Київтеплоенерго» жодні документи не вилучались.

Наголошуємо, що слідчі дії, проведені за місцем проживання вказаних осіб, не впливають та не можуть вплинути на запуск опалення у квартирах киян.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні проводять слідчі ГУ Нацполіції у м.Києві за оперативного супроводу УСР м.Києва ДСР

Нацполіції України за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Джерело: пресслужба Київської міської прокуратури

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