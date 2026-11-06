Policja zaprzeczyła doniesieniom o przeszukaniach w „Kyivteploenergo”

Stołeczne organy ścigania oświadczyły, że 6 listopada nie prowadziły czynności śledczych w siedzibie przedsiębiorstwa komunalnego „Kijówteploenergo” ani nie zabezpieczyły dokumentów niezbędnych do realizacji Planu stabilności miasta. Według informacji policji przeszukania miały miejsce w mieszkaniach dwóch pracowników przedsiębiorstwa oraz pracowników firm podwykonawczych w ramach śledztwa dotyczącego ewentualnego sprzeniewierzenia środków budżetowych poprzez zawyżanie cen materiałów budowlanych.

Chodzi o umowy zawarte w 2024 roku, a także umowy zawarte w marcu 2026 roku. W przypadku poszczególnych prac odpowiednie protokoły zostały podpisane, a płatności już zrealizowane. Jednocześnie śledztwo weryfikuje istniejące fakty dotyczące wyprowadzania otrzymanych środków budżetowych na konta kontrolowane przez osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Podczas przeszukań w siedzibie przedsiębiorstwa komunalnego „Kijówteploenergo” nie zabezpieczono żadnych dokumentów.

Podkreślamy, że czynności śledcze przeprowadzone w miejscach zamieszkania wymienionych osób nie mają i nie mogą mieć wpływu na uruchomienie ogrzewania w mieszkaniach mieszkańców Kijowa.

Postępowanie przygotowawcze w ramach wspomnianego postępowania karnego prowadzą śledczy Głównego Zarządu Policji Narodowej w Kijowie przy wsparciu operacyjnym Kijowskiego Oddziału Służby Operacyjnej Państwowej Służby Bezpieczeństwa

Policji Narodowej Ukrainy, pod kierownictwem procesowym Prokuratury Miejskiej w Kijowie.

Źródło: biuro prasowe Prokuratury Miejskiej w Kijowie

Wcześniej informowano, że w „Kijówteploenergo” trwają przeszukania i zabezpieczane są dokumenty dotyczące efektywności energetycznej.

Wcześniej Kyivteploenergo zakupiło kotłownie za 752 mln hrywien, nie upubliczniając umowy.

W Kijowie odbędzie się proces urzędnika Kijówteploenergo oskarżonego o sprzeniewierzenie pół miliona na zakup soli.

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