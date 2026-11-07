7 listopada w Kijowie zmieniono organizację ruchu transportu publicznego na Moście Północnym

W związku z trwającym atakiem rosyjskich terrorystów na Kijów 7 listopada zmieniono trasę autobusów przejeżdżających przez Most Północny. Obecnie transport publiczny jest kierowany na objazd przez most Podolski.

Transport publiczny tymczasowo kursuje w następujący sposób:

nr 21, 73, 101 – do stacji metra „Kontraktowa Plac”;

nr 29-TR – z placu Darnyckiego do stacji metra „Kontraktowa Ploscha”;

nr 30-TR – na dwóch odcinkach: ul. Myłosławska – stacja metra „Pocajna” (przez ul. Nowokostyantynowską); ul. Kadetski Gaj – stacja metra „Pocajna”;

nr 31-TR – od ul. Myłosławskiej do stacji metra „Łukjanowska” przez ul. Hlybochycką (zgodnie z trasą autobusu nr 112);

nr 47-TR – ze stacji metra „Minska” do stacji metra „Pocajna”.

Przypominamy, że w nocy z piątku na sobotę, 7 listopada, rosyjskie siły terrorystyczne trzykrotnie uderzyły w Kijów rakietami balistycznymi.

6 listopada w wyniku rosyjskiego ataku na obwód kijowski ranny został 22-letni mężczyzna.

6 listopada prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przeprowadził naradę dotyczącą likwidacji skutków rosyjskich ataków, przywrócenia dostaw energii oraz sytuacji w regionach.

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