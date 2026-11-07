7 ноября в Киеве изменили маршруты общественного транспорта, следующего через Северный мост

В связи с продолжением атаки российских террористов на Киев 7 ноября было изменено движение автобусов через Северный мост. В настоящее время общественный транспорт направляется в объезд через Подольский мостовой переход.

Транспорт временно курсирует следующим образом:

№ 21, 73, 101 – до ст. м. «Контрактовая площадь»;

№ 29-ТР – от Дарницкой площади до ст. м. «Контрактовая площадь»;

№ 30-ТР – на двух участках: ул. Милославская – ст. м. «Почайна» (через ул. Новоконстантиновскую); ул. Кадетский гай – ст. м. «Почайна»;

№ 31-ТР – от ул. Милославской до ст. м. «Лукьяновская» через ул. Глибочицкую (по схеме автобуса № 112);

№ 47-ТР – от ст. м. «Минская» до ст. м. «Почайна».

Напомним, что в ночь на субботу, 7 ноября, российские террористические войска трижды нанесли удары по Киеву баллистическими ракетами.

6 ноября в результате российской атаки на Киевскую область ранения получил 22-летний мужчина.

6 ноября президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по вопросам ликвидации последствий российских ударов, восстановления энергоснабжения и ситуации в регионах.

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