7 ноября в Киеве изменили маршруты общественного транспорта, следующего через Северный мост
В связи с продолжением атаки российских террористов на Киев 7 ноября было изменено движение автобусов через Северный мост. В настоящее время общественный транспорт направляется в объезд через Подольский мостовой переход.
Транспорт временно курсирует следующим образом:
- № 21, 73, 101 – до ст. м. «Контрактовая площадь»;
- № 29-ТР – от Дарницкой площади до ст. м. «Контрактовая площадь»;
- № 30-ТР – на двух участках: ул. Милославская – ст. м. «Почайна» (через ул. Новоконстантиновскую); ул. Кадетский гай – ст. м. «Почайна»;
- № 31-ТР – от ул. Милославской до ст. м. «Лукьяновская» через ул. Глибочицкую (по схеме автобуса № 112);
- № 47-ТР – от ст. м. «Минская» до ст. м. «Почайна».
Напомним, что в ночь на субботу, 7 ноября, российские террористические войска трижды нанесли удары по Киеву баллистическими ракетами.
6 ноября в результате российской атаки на Киевскую область ранения получил 22-летний мужчина.
6 ноября президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по вопросам ликвидации последствий российских ударов, восстановления энергоснабжения и ситуации в регионах.