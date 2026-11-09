Кличко заявил о нехватке водителей автобусов в Киеве и напомнил правительству о долге в ₴8 млрд

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского об обсуждении с правительством возможности введения бесплатного проезда в наземном общественном транспорте столицы. Также мэр отреагировал на планы по формированию резерва автобусов для Киева.

«Автобусов, если что, у Киева хватает. Водителей нет! Может, их, как и электриков, полиция поймает?..», — отметил мэр.

По словам Кличко, на период, когда электротранспорт не работает, в столице увеличили количество автобусных маршрутов до 129. На них задействовано 418 автобусов, которыми управляют 685 водителей. Еще 114 маршрутов обслуживают частные перевозчики, использующие 680 маршруток.

В настоящее время коммунальное предприятие «Киевпастранс» может дополнительно выпустить на маршруты ещё 25 автобусов. Однако для этого необходимо не менее 50 водителей с категорией D.

«Помимо того, что они должны пройти стажировку на маршрутах, предприятие из-за установленного лимита не может нанять новых водителей», — написал Кличко.

Он также сообщил, что для полноценной замены метро по количеству перевезенных пассажиров Киеву понадобилось бы до 1020 автобусов.

В то же время мэр подчеркнул, что даже такое количество наземного транспорта не сможет обеспечить регулярность движения, характерную для метрополитена.

«Но ведь очевидно, что наземный транспорт не может обеспечить регулярность движения метро. Поскольку он движется по улично-дорожной сети в транспортном потоке вместе с частными транспортными средствами», – отметил городской голова.

Отдельно Кличко поднял вопрос о финансировании бесплатного проезда для льготников. По его словам, правительство задолжало Киеву более 8 млрд гривен субвенций за бесплатную перевозку льготников за последние 11 лет.

«И о средствах на „бесплатный“ (проезд на общественном транспорте, – ЕП). Может, правительство, прежде чем найти деньги на новую идею, сначала вернёт задолженность Киеву за 11 лет в виде субвенции…», – добавил Кличко.

Об этом Кличко написал в социальных сетях.

Напомним, в столице впервые стоимость проезда на частном маршруте достигла 30 грн. Новый тариф ввели на маршрутке №503, которая курсирует от метро «Красный хутор» до улицы Митрополита Шептицкого.

Президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру разработать программу бесплатного проезда в городском наземном транспорте столицы и обеспечить достаточный резерв автобусов.

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