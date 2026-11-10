Километровые пробки, нехватка водителей и транспорта, а в перспективе — остановка работы метро. Помимо проблем со светом, отоплением и водой, Киев оказался ещё и на грани транспортного коллапса. Под угрозой постоянных обстрелов люди часами стоят в очереди на частные маршрутки – общественный электротранспорт ненадежен, не хватает электроснабжения. Хуже всего обстоят дела с сообщением между левым и правым берегами Киева, которое по несколько дней подряд остается парализованным после российских ударов по мостам. К тому же — подорожание проезда с 8 до 30 грн, которое никоим образом не улучшило качество и количество общественного транспорта в Киеве.

На фоне ежедневного ухудшения жизнеспособности столицы президент Владимир Зеленский решил «помочь» с транспортным планированием и выступил с инициативой ввести в Киеве бесплатный проезд. На первый взгляд — социально важный шаг, который должен был бы поддержать многомиллионный город в условиях, близких к прифронтовым.

Однако эксперты указывают на «нереальность» таких заявлений и попытки отвлечь внимание от проблем более высокого уровня, в частности от шокирующих коррупционных скандалов. К тому же в столице до сих пор не проведено элементарного аудита транспортного хозяйства и инфраструктуры; непрозрачным и затратным остается планирование некоторых маршрутов.

UA.News попыталось разобраться, почему предложение президента вызвало возмущение в КГГА и среди независимых экспертов, какова может быть цена его реализации и почему не существует понятия «бесплатного» проезда.

«Бесплатный» проезд от президента



8 ноября 2026 года президент Владимир Зеленский провел селекторное совещание с участием премьер-министра, секретаря Совета национальной безопасности и обороны и министра внутренних дел. Особое внимание уделили транспортному планированию в Киеве. Глава государства поручил правительству представить программу бесплатного проезда в городском наземном транспорте столицы и обеспечить достаточный резерв автобусов и маршрутов.

«Важно, чтобы правительство подготовило и конкретные меры по поддержке бесперебойной и гарантированно доступной работы городского наземного транспорта в условиях сбоев в работе метро или проблем с мостами через Днепр», — заявил президент.

Правда, даже в общих чертах не очерчены, какими могут быть непосредственно механизмы компенсации перевозчикам, источники финансирования и сроки внедрения программы.

Стоит отметить, что в столице был период, когда общественный транспорт для киевлян был бесплатным с февраля по май 2022 года. Сторонники отмены платы за проезд указывают также на опыт Харькова, где муниципальный транспорт бесплатен для горожан.



Мэр Киева о причинах транспортного коллапса



Мэр столицы Виталий Кличко раскритиковал планы центральной власти. Он заявил о размывании полномочий и попытке Офиса президента ввести ручное управление столицей путем привлечения премьера.

Мэр отчёта о работе городского транспорта в условиях ограничений электроснабжения:

в столице работают 129 автобусных маршрутов;

418 автобусов обслуживают эти маршруты;

685 водителей задействованы в работе коммунального транспорта;

114 маршрутов обслуживают частные перевозчики, используя 680 маршруток.

В свою защиту Кличко заявил, что быстрого решения транспортной проблемы не будет, поскольку столице не хватает кадров и финансирования. Мол, проблема не столько в отсутствии автобусов, сколько в нехватке водителей.

«Автобусов, чтобы добавить, у Киева есть. Водителей нет! Может, их, как и электриков, поймает полиция?» — написал Кличко, апеллируя к заявлениям президента.

По словам мэра, коммунальное предприятие «Киевпастранс» может дополнительно выпустить на маршруты 25 автобусов. Но для этого требуется как минимум 50 водителей категории D, которые ещё должны пройти стажировку. Устроить таких людей на работу проблематично, поскольку «Киевпастранс» не может их забронировать из-за установленных ограничений.

Масштаб потребности в транспорте мэр объяснил также возможностью полной остановки работы метро. По его оценке, для перевозки такого же количества пассажиров, которое обслуживает метрополитен, потребовалось бы более 1000 автобусов.

Мэр также напомнил, что государство в течение 11 лет не компенсировало Киеву расходы на бесплатную перевозку «льготников», и эта сумма задолженности превышает 8 млрд грн.

«Может, правительство, прежде чем найти деньги на новую идею, сначала вернёт задолженность Киеву за 11 лет в виде субвенции на бесплатную перевозку льготников?» — заявил городской голова.



Стоимость «бесплатного» проезда



Введение бесплатного проезда во всех муниципальных автобусах, троллейбусах и трамваях столицы будет обходиться примерно в 180 млн грн ежемесячно. Именно столько в октябре составила выручка «Киевпастранса» от перевозки пассажиров.

Бывший заместитель министра инфраструктуры Виктор Довгань подсчитал, что общие расходы из бюджета составят примерно 2,2 млрд грн в год.

Он раскритиковал инициативу президента, отметив, что эти средства целесообразнее направить на восстановление энергетической инфраструктуры, развитие распределенной генерации и защиту киевских мостов.

Транспортные эксперты также считают сомнительным опыт Харькова, где бесплатный проезд в общественном транспорте ввели с мая 2022 года. Хотя мэр Игорь Терехов неоднократно заявлял, что программа финансируется исключительно из городского бюджета, город просто накапливает миллиардные долги, которые рано или поздно придется возвращать.

Еще в апреле 2026 года проблему долгов Харькова озвучил в парламенте министр энергетики Денис Шмыгаль. По его словам, харьковские коммунальные предприятия накопили почти 31 млрд грн долгов перед государственными компаниями только за энергоносители. И эта хроническая задолженность растет.

Что говорят эксперты: может ли бесплатный проезд спасти Киев от транспортного коллапса

Транспорт — это собственность города Киева, которой управляют Киевский городской совет и исполком. Если президент вносит инициативы, первое, что он должен сделать, — это обсудить их с городом, подчеркивает народный депутат Алексей Кучеренко.



«Здесь вообще какая-то аномалия. Может, президент не любит Киличко, а может, любит. Если честно, мне всё равно. Но я смотрю и вижу ненормальную ситуацию. Так нельзя издеваться над киевлянами, которые, по сути, становятся заложниками. Какие-то постановления, циничное пренебрежение элементарными вещами, которые бьют в первую очередь по президенту и его рейтингам. Это заставляет задуматься о способности власти вообще принимать какие-либо решения», — возмущается Кучеренко.

Он подчеркивает: стоимость «бесплатного» проезда в транспорте — это миллиарды гривен, а киевский транспорт и без того дотационный. В то же время власти умалчивают о вопросе аудита.

«Давно уже нужно было провести аудит, привлечь негосударственное агентство и выяснить, какова реальная себестоимость билета на поездку и прочее. То есть к внедрению таких программ нужно подготовиться. Нужно выяснить поток денег от продажи билетов, который является источником существования городского электротранспорта», — отмечает Кучеренко.

Народный депутат считает, что транспортное планирование центральной власти без экономических просчетов — «это игра в политиканство и рейтинги, а не реальное желание чем-то помочь». Он отмечает, что Киев находится в гораздо более сложной ситуации, чем другие города Украины, в том числе и Харьков, где существует «своя специфика» бесплатных инициатив.

«Понятно, что можно пиариться и делать бесплатным метро и другой транспорт, если город перестает платить за электроэнергию. А они действительно перестают. Все энергетики возмущаются: местный водоканал и другие структуры не платят за электроэнергию. Харьковские тепловые сети давно перестали платить за газ. Они — рекордсмены по долгам. А если они не платят, то кто за них платит? Как вы думаете? Вся остальная Украина, в том числе и Киев», — объясняет Кучеренко.

По словам народного депутата, такой «примитивный пиар» окончательно разрушает существующую «систему управления в кавычках, которая сегодня добивает Украину».



Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко также подчеркивает, что «бесплатного» проезда не бывает. Всё равно за него кто-то платит — это аксиома. Эксперт обращает внимание, что без ответа остаются ключевые вопросы: кто будет платить за эту инициативу, где возьмут необходимое количество транспорта и какова будет стоимость проезда?

«Установленная стоимость проезда в Киеве — 30 грн. Это довольно существенно… Где найти средства на перевозки? Или они планируют перевозить, не платя, а потом где-то искать средства, чтобы переложить расходы на государственные или коммунальные компании? Я этих ответов нигде не увидел.

Я вообще не увидел ни одного конструктивного решения по поводу перевозок… К сожалению, в ближайшее время мы точно не увидим конструктивного сотрудничества со стороны властей. Я пока не вижу конца этому противостоянию. Страдать от которого будут в первую очередь сами киевляне и гости столицы», — говорит Олег Попенко.

Эксперт также убежден, что нужно начать с полноценного аудита всей транспортной системы. Речь идет не только о повышении стоимости билета до 30 грн, но и о более глубоких системных проблемах.

«Нужно разобраться, что мы считаем общественным транспортом: метро или маршрутку? Сколько людей пользуется этим транспортом? Какие маршруты предложены вместо метро?

Я скажу больше: маршруты, которые предлагает КГГА для маршруток, не решают проблему проезда. Они созданы исключительно для того, чтобы собирать средства с горожан и как можно больше. Чтобы наши маршрутки были забиты людьми, чтобы они окупались. Поэтому вопросов настолько много, что решить проблему в краткосрочной перспективе вообще невозможно.

Возможно, эти проблемы никто и не собирается решать. Задача, стоящая перед властями здесь, на месте, в Киеве, — это бизнес. Их не интересует вопрос создания нормального общественного транспорта, нормального проезда.

Маршрутки часто ездят там, где, в принципе, не должны ездить. В какой цивилизованной стране «обкуренный» водитель едет за рулем «убитой» маршрутки с огромными выбросами, которую уже давно следовало списать? А по Киеву они ездят. И на это никто не обращает внимания.

Поэтому, с одной стороны, инициатива президента — это совершенно нелепая идея. Ничего бесплатного не бывает. Учитывая огромный дефицит бюджета, крайне сложно вообще предсказать, что из этого получится. Если это хотят переложить на киевский бюджет, то есть ли у Киева деньги?

Если деньги есть, то какой смысл тратить их на дополнительные маршрутки и на «бесплатность»? Нет никакого смысла делать это во время войны. А с другой стороны, наблюдается полная дезорганизованность транспортной системы Киева — и ни малейшего желания со стороны КГГА хоть что-то сделать, чтобы хоть как-то её улучшить», — утверждает Олег Попенко.



«С общественным транспортом в Киеве беда, и адекватных решений нет, потому что ни Зеленский, ни Корецкий, ни министры, ни Кличко им не пользуются», — констатирует соучредитель общественной организации «Пассажиры Киева» Александр Гречко.

Эксперт указывает на то, что бесплатный проезд не означает, что на маршрутах автоматически появятся сотни дополнительных автобусов. Зато может вырасти пассажиропоток, и это ещё больше перегрузит транспортную систему.

«За прошлый год «Киевпастранс» и метрополитен получили по 1,5 млрд грн выручки от билетов. Еще 12 млрд грн составили совокупные дотации из бюджета города. Кто будет доплачивать за «бесплатность» транспорта, как это предлагает Зеленский?» — задает риторический вопрос Гречко.

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