Kilometrowe korki, brak kierowców i środków transportu, a w przyszłości – wstrzymanie ruchu metra. Oprócz problemów z prądem, ogrzewaniem i wodą Kijów znalazł się również na skraju załamania komunikacyjnego. W obliczu ciągłych ostrzałów ludzie godzinami stoją w kolejkach do prywatnych minibusów – publiczny transport elektryczny jest zawodny, brakuje zasilania. Najgorzej wygląda sytuacja z połączeniami między lewym a prawym brzegiem Kijowa, które od kilku dni z rzędu pozostają sparaliżowane po rosyjskich atakach na mosty. Ponadto – podwyżka opłat za przejazd z 8 do 30 hrywien, która w żadnym stopniu nie poprawiła jakości ani liczby środków transportu publicznego w Kijowie.

W obliczu codziennego pogarszania się warunków życia w stolicy prezydent Wołodymyr Zełenski postanowił „pomóc” w planowaniu transportu i wystąpił z inicjatywą wprowadzenia w Kijowie bezpłatnych przejazdów. Na pierwszy rzut oka wydaje się to krokiem ważnym z punktu widzenia społecznego, który powinien wesprzeć wielomilionowe miasto w warunkach niemal przyfrontowych.

Z kolei eksperci wskazują na „absurdalność” takich oświadczeń oraz próby odwrócenia uwagi od problemów wyższego rzędu, w szczególności od szokujących skandali korupcyjnych. Ponadto w stolicy do tej pory nie przeprowadzono nawet podstawowego audytu gospodarki transportowej i infrastruktury; planowanie niektórych tras pozostaje nieprzejrzyste i kosztowne.

UA.News postanowiło zbadać, dlaczego propozycja prezydenta wywołała oburzenie w KMDA i wśród niezależnych ekspertów, jaki może być koszt jej realizacji oraz dlaczego nie istnieje pojęcie „bezpłatnego” przejazdu.

„Bezpłatny” przejazd od prezydenta



8 listopada 2026 roku prezydent Wołodymyr Zełenski przeprowadził telekonferencję z udziałem premiera, sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony oraz ministra spraw wewnętrznych. Szczególną uwagę poświęcono planowaniu transportu w Kijowie. Głowa państwa zleciła rządowi przedstawienie programu bezpłatnych przejazdów w miejskim transporcie naziemnym stolicy oraz zapewnienie wystarczającej liczby autobusów i tras.

„Ważne jest, aby rząd przygotował konkretne środki wspierające nieprzerwane i gwarantowane funkcjonowanie miejskiego transportu naziemnego w przypadku zakłóceń w pracy metra lub problemów z mostami nad Dnieprem” – oświadczył prezydent.

Co prawda, nawet w ogólnym zarysie nie określono, jak mogłyby wyglądać konkretne mechanizmy rekompensat dla przewoźników, źródła finansowania oraz terminy wdrożenia programu.

Warto zauważyć, że w stolicy był okres, kiedy transport publiczny był bezpłatny dla mieszkańców Kijowa od lutego do maja 2022 roku. Zwolennicy zniesienia opłat za przejazdy wskazują również na doświadczenia Charkowa, gdzie transport miejski jest bezpłatny dla mieszkańców.



Burmistrz Kijowa o przyczynach kolapsu

transportu

Burmistrz stolicy Witalij Kliczko skrytykował plany władz centralnych. Stwierdził, że dochodzi do rozmycia kompetencji oraz że Kancelaria Prezydenta próbuje wprowadzić ręczne sterowanie stolicą poprzez zaangażowanie premiera.

Burmistrz poinformował o funkcjonowaniu transportu miejskiego w warunkach ograniczeń w dostawach energii elektrycznej:

w stolicy funkcjonuje 129 linii autobusowych;

418 autobusów obsługuje te trasy;

685 kierowców jest zaangażowanych w pracę transportu komunalnego;

114 tras obsługują prywatni przewoźnicy, korzystając z 680 minibusów.

W swojej obronie Kliczko stwierdził, że szybkiego rozwiązania problemu transportowego nie będzie, ponieważ stolicy brakuje kadr i środków finansowych. Podkreślił, że problem nie polega tyle na braku autobusów, co na niedoborze kierowców.

„Autobusów, które można by dodać, Kijów ma pod dostatkiem. Brakuje kierowców! Może policja ich złapie, tak jak elektryków?” – napisał Kliczko, nawiązując do wypowiedzi prezydenta.

Według burmistrza przedsiębiorstwo komunalne „Kijówpastrans” może dodatkowo wprowadzić na trasy 25 autobusów. Wymaga to jednak co najmniej 50 kierowców kategorii D, którzy muszą jeszcze przejść staż. Zatrudnienie takich osób jest problematyczne, ponieważ „Kijówpastrans” nie może ich zarejestrować ze względu na obowiązujące ograniczenia.

Burmistrz wyjaśnił skalę zapotrzebowania na transport również w kontekście możliwości całkowitego wstrzymania pracy metra. Według jego szacunków, do przewiezienia takiej samej liczby pasażerów, jaką obsługuje metro, potrzeba byłoby ponad 1000 autobusów.

Burmistrz przypomniał również, że państwo przez 11 lat nie rekompensowało Kijowowi kosztów bezpłatnych przewozów osób uprawnionych do ulg, a kwota tego zadłużenia przekracza 8 mld hrywien.

„Może rząd, zanim znajdzie pieniądze na nowy pomysł, najpierw zwróci Kijowowi zaległą od 11 lat dotację na bezpłatne przewozy osób uprawnionych do ulg?” – stwierdził burmistrz.



Koszt „bezpłatnych” przejazdów



Wprowadzenie bezpłatnych przejazdów we wszystkich autobusach komunalnych, trolejbusach i tramwajach stolicy będzie kosztować około 180 mln hrywien miesięcznie. Tyle właśnie wyniosły w październiku przychody „Kyivpastransu” z przewozów pasażerskich.

Były wiceminister infrastruktury Wiktor Dowgan obliczył, że łączne wydatki z budżetu wyniosą około 2,2 mld hrywien rocznie.

Skrytykował on inicjatywę prezydenta, podkreślając, że środki te lepiej przeznaczyć na odbudowę infrastruktury energetycznej, rozwój generacji rozproszonej oraz ochronę kijowskich mostów.

Eksperci ds. transportu uważają również za wątpliwe doświadczenia Charkowa, gdzie bezpłatne przejazdy w transporcie komunalnym wprowadzono od maja 2022 roku. Chociaż burmistrz Ihor Terechow wielokrotnie oświadczał, że program jest finansowany wyłącznie z budżetu miejskiego, miasto po prostu gromadzi miliardowe długi, które prędzej czy później trzeba będzie spłacić.

Już w kwietniu 2026 roku problem zadłużenia Charkowa poruszył w parlamencie minister energii Denys Szmygal. Według niego charkowskie przedsiębiorstwa komunalne zgromadziły prawie 31 mld hrywien długu wobec przedsiębiorstw państwowych wyłącznie z tytułu nośników energii. A to chroniczne zadłużenie wciąż rośnie.

Co mówią eksperci: czy bezpłatny przejazd może uratować Kijów przed kolapsem transportowym

Transport jest własnością miasta Kijowa, zarządzaną przez Radę Miejską Kijowa i komitet wykonawczy. Jeśli prezydent zgłasza inicjatywy, pierwszą rzeczą, jaką powinien zrobić, jest omówienie ich z władzami miasta – podkreśla poseł Ołeksij Kuczeranko.



„To w ogóle jakaś anomalia. Może prezydent nie lubi Kilyczka, a może lubi. Szczerze mówiąc, jest mi to obojętne. Ale patrzę i widzę nienormalną sytuację. Nie można tak znęcać się nad mieszkańcami Kijowa, którzy w gruncie rzeczy stają się zakładnikami. Jakieś uchwały, cyniczne lekceważenie podstawowych spraw, które uderzają przede wszystkim w prezydenta i jego notowania. To budzi wątpliwości co do zdolności władz do podejmowania jakichkolwiek decyzji” — oburza się Kuczeranko.

Podkreśla on: koszt „bezpłatnych” przejazdów w transporcie to miliardy hrywien, a kijowski transport i tak już jest dotowany. Jednocześnie władze milczą na temat audytu.

„Już dawno należało przeprowadzić audyt, zaangażować agencję niepaństwową i ustalić, jaki jest rzeczywisty koszt biletu na przejazd i inne kwestie. Oznacza to, że przed wprowadzeniem takich programów należy się odpowiednio przygotować. Należy ustalić przepływ środków pieniężnych ze sprzedaży biletów, który stanowi źródło utrzymania miejskiego transportu elektrycznego” – zwraca uwagę Kuczeranko.

Poseł uważa, że planowanie transportowe władz centralnych bez uwzględnienia aspektów ekonomicznych to „gra w politykę i sondaże, a nie rzeczywista chęć udzielenia pomocy”. Zauważa on, że Kijów znajduje się w znacznie trudniejszej sytuacji niż inne miasta Ukrainy, w tym Charków, gdzie bezpłatne inicjatywy mają „swoją specyfikę”.

„Oczywiste jest, że można się promować i wprowadzać bezpłatne metro oraz inne środki transportu, jeśli miasto przestaje płacić za energię elektryczną. A oni faktycznie przestają płacić. Wszyscy energetycy są oburzeni: lokalne przedsiębiorstwo wodociągowe i inne instytucje nie płacą za energię elektryczną. Charkowskie sieci ciepłownicze już dawno przestały płacić za gaz. Są rekordzistami pod względem zadłużenia. A jeśli oni nie płacą, to kto płaci za nich? Jak myślicie? Cała reszta Ukrainy, w tym Kijów” – wyjaśnia Kuczerenko.

Według posła do Sejmu taki „prymitywny PR” ostatecznie niszczy istniejący „system zarządzania w cudzysłowie, który dziś dobija Ukrainę”.



Przewodniczący Związku Konsumentów Usług Komunalnych Oleg Popenko również podkreśla, że nie ma czegoś takiego jak „bezpłatny” przejazd. I tak ktoś za to płaci — to aksjoma. Ekspert zwraca uwagę, że kluczowe pytania pozostają bez odpowiedzi: kto zapłaci za tę inicjatywę, skąd weźmie się niezbędna liczba pojazdów i jaki będzie koszt przejazdu?

„Ustalona opłata za przejazd w Kijowie wynosi 30 hrywien. To dość znaczna kwota… Skąd wziąć środki na transport? Czy planują przewozić pasażerów bez pobierania opłat, a potem gdzieś szukać środków, aby przerzucić koszty na przedsiębiorstwa państwowe lub komunalne? Nigdzie nie znalazłem odpowiedzi na te pytania.

W ogóle nie widziałem żadnego konstruktywnego rozwiązania w kwestii transportu… Niestety, w najbliższym czasie na pewno nie zobaczymy konstruktywnej współpracy ze strony władz. Na razie nie widzę końca tej konfrontacji. Cierpieć na tym będą przede wszystkim sami mieszkańcy Kijowa i goście stolicy” – mówi Oleg Popenko.

Ekspert jest również przekonany, że należy zacząć od kompleksowego audytu całego systemu transportowego. Nie chodzi tu tylko o podwyższenie ceny biletu do 30 hrywien, ale także o głębsze problemy systemowe.

„Trzeba ustalić, co uważamy za transport publiczny: metro czy minibus? Ile osób korzysta z tych środków transportu? Jakie trasy zaproponowano zamiast metra?

Powiem więcej: trasy proponowane przez KMDA dla minibusów nie rozwiązują problemu transportu. Zostały one stworzone wyłącznie po to, by pobierać jak najwięcej środków od mieszkańców. Aby nasze minibusy były przepełnione ludźmi, aby się opłacały. Dlatego pytań jest tak wiele, że rozwiązanie problemu w krótkim czasie jest w ogóle niemożliwe.

Być może nikt nawet nie zamierza rozwiązywać tych problemów. Zadaniem, przed którym stoją lokalne władze tutaj, w Kijowie, jest biznes. Nie interesuje ich kwestia stworzenia normalnego transportu publicznego ani normalnego systemu opłat za przejazdy.

Minibusy często jeżdżą tam, gdzie w zasadzie nie powinny. W jakim cywilizowanym kraju „na haju” kierowca siedzi za kierownicą „zniszczonego” minibusa o ogromnej emisji spalin, który już dawno powinien zostać wycofany z eksploatacji? A po Kijowie jeżdżą. I nikt nie zwraca na to uwagi.

Dlatego z jednej strony inicjatywa prezydenta to absolutnie mrzonka. Nie ma nic za darmo. Biorąc pod uwagę ogromny deficyt budżetowy, niezwykle trudno jest w ogóle przewidzieć, co z tego wyniknie. Jeśli chcą to przerzucić na budżet Kijowa, to czy Kijów ma na to pieniądze?

Jeśli są pieniądze, to jaki sens ma wydawanie ich na dodatkowe minibusy i na „bezpłatność”? Nie ma żadnego sensu robić tego w czasie wojny. Z drugiej strony mamy do czynienia z całkowitym chaosem w systemie transportowym Kijowa — i brakiem jakiejkolwiek chęci ze strony Kijowskiej Administracji Miejskiej, by choćby coś zrobić, aby go w jakikolwiek sposób poprawić” — twierdzi Oleg Popenko.



„Z transportem publicznym w Kijowie jest źle i brakuje adekwatnych rozwiązań, ponieważ ani Zełenski, ani Korecki, ani ministrowie, ani Kliczko z niego nie korzystają” – stwierdza współzałożyciel organizacji społecznej „Pasażerowie Kijowa” Ołeksandr Hrechko.

Ekspert zwraca uwagę, że bezpłatny przejazd nie oznacza, że na trasach automatycznie pojawią się setki dodatkowych autobusów. Zamiast tego może wzrosnąć liczba pasażerów, co jeszcze bardziej obciąży system transportowy.

„W ubiegłym roku Kyivpastrans i metro uzyskały po 1,5 mld hrywien przychodów ze sprzedaży biletów. Kolejne 12 mld hrywien stanowiły łącznie dotacje z budżetu miasta. Kto będzie dopłacał za „bezpłatność” transportu, jak proponuje Zełenski?” – zadaje retoryczne pytanie Greczko.

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