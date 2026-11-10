В Киеве зарегистрировали петицию об отмене комендантского часа

На сайте электронных петиций Киевского городского совета было зарегистрировано обращение № 14603 с требованием отменить комендантский час на территории столицы и области.

По словам автора инициативы, ночные ограничения затрудняют гражданам доступ к укрытиям во время обстрелов, создают проблемы с доездом до вокзалов и вынуждают переплачивать за такси.

Для решения транспортного вопроса в петиции предлагается расширить сеть ночных автобусных маршрутов, возобновить маршрут № 137н через Дарницкий мост и запустить ночные рейсы электричек.

Источник: петиция на сайте Киевского городского совета.

В Винницкой области сократили продолжительность комендантского часа — он будет действовать с 01:00 до 05:00. Об этом сообщает глава Винницкой ОГА Наталья Заболотная.

С 10 сентября в Киеве и Киевской области сократили комендантский час. Он будет действовать с 01:00 до 05:00, то есть в общей сложности четыре часа вместо пяти. В столице из-за этого общественный транспорт будет работать на час дольше.

С 11 сентября на всей территории Черновицкой области сократили продолжительность комендантского часа, который будет действовать с 01:00 до 04:00 вместо нынешнего режима с 23:00 до 04:00. Таким образом, продолжительность ограничений сократится с пяти до трёх часов.

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