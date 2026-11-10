W Kijowie zarejestrowano petycję w sprawie zniesienia godziny policyjnej

Na stronie internetowej poświęconej petycjom elektronicznym Rady Miejskiej w Kijowie zarejestrowano petycję nr 14603 z żądaniem zniesienia godziny policyjnej na terenie stolicy i obwodu.

Według autora inicjatywy nocne ograniczenia utrudniają obywatelom dostęp do schronów podczas ostrzałów, powodują problemy z dojazdem na dworce kolejowe i zmuszają do przepłacania za taksówki.

Aby rozwiązać problem transportowy, w petycji proponuje się rozszerzenie sieci nocnych linii autobusowych, przywrócenie linii nr 137n przez most Darnycki oraz uruchomienie nocnych kursów pociągów podmiejskich.

Źródło: petycja na stronie internetowej Rady Miejskiej w Kijowie.

W obwodzie winnickim skrócono czas trwania godziny policyjnej — będzie ona obowiązywać od godz. 01:00 do 05:00. Informację tę przekazała szefowa Obwodnej Administracji Winnickiej Natalia Zabolotna.

Od 10 września w Kijowie i obwodzie kijowskim skrócono godzinę policyjną. Będzie ona obowiązywać od godz. 01:00 do 05:00, czyli łącznie cztery godziny zamiast pięciu. W związku z tym w stolicy transport publiczny będzie kursował o godzinę dłużej.

Od 11 września na całym terytorium obwodu czerniowieckiego skrócono czas trwania godziny policyjnej, która będzie obowiązywać od godz. 01:00 do 04:00 zamiast dotychczasowego reżimu od godz. 23:00 do 04:00. W ten sposób czas trwania ograniczeń skróci się z pięciu do trzech godzin.

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