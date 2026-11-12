W Kijowie skrócono czas trwania przerw w dostawie prądu

W stolicy udało się nieco ustabilizować sytuację w zakresie dostaw energii elektrycznej: obecnie występuje mniej cykli przerw w dostawach, a czas trwania przerw uległ skróceniu.

Jednocześnie, z powodu rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną, sytuacja pozostaje niestabilna.

Harmonogramy mogą ulegać zmianom co 10 minut, dlatego mieszkańcom Kijowa zaleca się śledzenie aktualizacji na oficjalnych stronach DTEK.

Według pełniącego obowiązki szefa KMVA Andrieja Tkaczowa pracownicy sektora energetycznego pracują przez całą dobę, aby zmniejszyć obciążenie sieci. Nawiązano również współpracę między służbami komunalnymi, energetykami i administracjami rejonowymi w celu szybkiego reagowania na problemy związane z prądem, ogrzewaniem i wodą.

Źródło: Andrij Tkaczow

Przypominamy, że w obwodzie kijowskim, na polecenie Ukenergo, wprowadzono awaryjne odcięcia prądu. Stało się to po zgłoszeniu przez DTEK poważnych uszkodzeń ich obiektów w obwodzie kijowskim 7 listopada w wyniku ataków rosyjskich terrorystów.

W nocy z 6 na 7 listopada rosyjskie siły terrorystyczne uszkodziły jeden z obiektów energetycznych DTEK w obwodzie kijowskim. Część rejonu Browarskiego pozostaje bez prądu, a przywrócenie dostaw energii elektrycznej potrwa długo.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował 7 listopada o rosyjskim ataku na podstacje łączące elektrownie jądrowe w Równem i Chmielnickim z Kijowem.

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