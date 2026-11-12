У Києві скоротили тривалість відключень світла

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У столиці вдалося дещо стабілізувати ситуацію з електропостачанням: наразі діє менше черг відключень, а тривалість знеструмлень скоротилася.

Водночас через російські удари по енергетичній інфраструктурі ситуація залишається нестабільною.

Графіки можуть змінюватися кожні 10 хвилин, тому киянам радять стежити за оновленнями на офіційних ресурсах ДТЕК.

За словами т.в.о. начальника КМВА Андрія Ткачова, енергетики працюють цілодобово, щоб зменшити навантаження на мережі. Також налагоджено взаємодію між комунальниками, енергетиками та районними адміністраціями для оперативного реагування на проблеми зі світлом, теплом і водою.

Джерело: Андрій Ткачов

Нагадаємо, що у Київській області за командою Укренерго запроваджені екстрені відключення. Це відбулося після повідомлення ДТЕК про сильне пошкодження їх об'єктів на Київщині 7 листопада унаслідок атак російських терористів.

Російські терористичні війська у ніч на 7 листопада пошкодили один з енергооб'єктів ДТЕК на Київщині. Частина Броварського району знеструмлена, а відновлення електропостачання потребуватиме тривалого часу.

Президент України Володимир Зеленський повідомив 7 листопада про удар росіян по підстанціях, які зʼєднують Рівненську та Хмельницьку АЕС із Києвом.

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