В Киеве сократили продолжительность отключений света

В столице удалось несколько стабилизировать ситуацию с электроснабжением: в настоящее время количество очередей отключений сократилось, а продолжительность отключений уменьшилась.

В то же время из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре ситуация остается нестабильной.

Графики могут меняться каждые 10 минут, поэтому киевлянам рекомендуют следить за обновлениями на официальных ресурсах ДТЭК.

По словам и.о. начальника КМВА Андрея Ткачева, энергетики работают круглосуточно, чтобы снизить нагрузку на сети. Также налажено взаимодействие между коммунальщиками, энергетиками и районными администрациями для оперативного реагирования на проблемы со светом, теплом и водой.

Источник: Андрей Ткачев

Напомним, что в Киевской области по распоряжению Укрэнерго введены экстренные отключения. Это произошло после сообщения ДТЭК о серьезных повреждениях их объектов в Киевской области 7 ноября в результате атак российских террористов.

Российские террористические войска в ночь на 7 ноября повредили один из энергообъектов ДТЭК в Киевской области. Часть Броварского района осталась без электричества, а восстановление электроснабжения займет длительное время.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 7 ноября об ударе россиян по подстанциям, соединяющим Ровенскую и Хмельницкую АЭС с Киевом.

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