Jakość powietrza w Kijowie 13 listopada: gdzie w mieście odnotowano najlepsze wyniki

W Kijowie, według stanu na poranek 13 listopada 2026 r., utrzymuje się umiarkowany poziom jakości powietrza. Stacje monitorujące nie odnotowują znaczących zanieczyszczeń, jednak wskaźniki w różnych dzielnicach stolicy różnią się między sobą.

Gdzie w Kijowie jest najlepsza jakość powietrza i jak śledzić poziom zanieczyszczenia w czasie rzeczywistym za pomocą serwisów SaveEcoBot, LUN Miasto AIR oraz Aqicn.

Wyniki na różnych platformach mogą się nieco różnić. Wynika to z faktu, że serwisy korzystają z własnych sieci stacji monitorujących oraz metod przetwarzania informacji.

Dlatego przy ocenie sytuacji należy brać pod uwagę nie tylko pojedyncze wartości, ale także ogólną dynamikę zanieczyszczenia oraz wskaźniki bezpośrednio w swojej okolicy.

Jakość powietrza może zmieniać się w ciągu dnia. Przed dłuższym przebywaniem na zewnątrz zaleca się sprawdzenie aktualnych danych.

Interaktywna mapa SaveEcoBot przedstawia poziom zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w Kijowie oraz w poszczególnych dzielnicach stolicy. Serwis wykorzystuje dane z sieci internetowych stacji monitorujących. W Kijowie system gromadzi informacje z setek urządzeń, z których część działa w trybie czasu rzeczywistego.

O godz. 07:00 13 listopada 2026 r. ogólny poziom jakości powietrza w stolicy oceniono jako umiarkowany.

Według danych z monitoringu wskaźniki dla poszczególnych dzielnic wyglądały następująco:

Dzielnica Desnianska — 35 AQI. Jest to najniższy wskaźnik zanieczyszczenia spośród podanych wyników dla poszczególnych dzielnic.

Dzielnica Hołosiejów — 77 AQI. Tutaj odnotowano najwyższą wartość wskaźnika.

Jednocześnie sytuacja może ulegać zmianom, dlatego aktualne wskaźniki warto sprawdzać bezpośrednio na interaktywnej mapie.

Mapa Aqicn pokazuje wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym i umożliwia przeglądanie wyników z poszczególnych stacji monitorujących. Serwis wykorzystuje skalę od poziomu zanieczyszczenia „dobry” do „niebezpieczny”.

System LUN Miasto AIR śledzi stężenie drobnych cząstek PM1, PM2,5 i PM10, a także temperaturę i wilgotność powietrza. Dane ze stacji są wyświetlane na interaktywnej mapie w formacie AQI.

Im wyższa wartość wskaźnika AQI, tym bardziej zanieczyszczone jest powietrze. Dlatego warto zwracać uwagę na odczyty stacji znajdujących się najbliżej miejsca, w którym się znajdujesz.

Jeśli poziom zanieczyszczenia wzrasta, zaleca się ograniczenie przebywania na świeżym powietrzu i, w miarę możliwości, pozostanie w pomieszczeniu.

W szczególności warto przestrzegać następujących zaleceń:

zamknąć okna i drzwi, aby ograniczyć przedostawanie się zanieczyszczonego powietrza do mieszkania;

przewietrzyć pomieszczenia po poprawie sytuacji;

unikać intensywnego wysiłku fizycznego na świeżym powietrzu, ponieważ podczas aktywności fizycznej człowiek wdycha większą ilość powietrza;

w przypadku posiadania oczyszczacza powietrza należy go używać zgodnie z instrukcją producenta.

Szczególną ostrożność powinny zachować osoby cierpiące na choroby układu oddechowego i sercowo-naczyniowego, dzieci oraz osoby starsze. Zaleca się im śledzenie wyników pomiarów oraz własnego samopoczucia.

Przypominamy, że 13 listopada w Ukrainie prognozowana jest pochmurna pogoda z opadami deszczu. Na zachodzie kraju ogłoszono pomarańczowy poziom zagrożenia: w regionie Przykarpacie spodziewane są znaczne opady, a w Zakarpaciu i w Karpatach — ulewne deszcze, które w ciągu dnia miejscami przejdą w śnieg. Prognozowana jest również gołoledź.

W Kijowie będzie pochmurno, spodziewany jest niewielki deszcz. Wiatr południowo-wschodni o prędkości 7–12 m/s.

Temperatura powietrza w obwodzie kijowskim w nocy wyniesie 3–8° powyżej zera, a w ciągu dnia — 9–14°. W stolicy w nocy spodziewane jest 3–5°, a w ciągu dnia powietrze ogrzeje się do 11–13°.

Rano w czwartek, 12 listopada, w siedmiu miejscowościach obwodu kijowskiego odnotowano przejściowe pogorszenie jakości powietrza. W związku z tym obwodowa administracja wojskowa przekazała mieszkańcom zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.

Jakość powietrza w Kijowie: dane z 12 listopada.

Przypomnijmy, że w obwodzie kijowskim pogorszyła się jakość powietrza — w sześciu miejscowościach odnotowano obecność pyłu.

Wcześniej ujawniono, które dzielnice Kijowa mają najlepsze wskaźniki jakości powietrza.

28 października w Kijowie odnotowano niebezpieczny poziom zanieczyszczenia powietrza na jednej z ulic.

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