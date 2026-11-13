11月13日基辅的空气质量：市内哪些地方的指标最好

截至2026年11月13日早晨，基辅的空气质量仍处于中等水平。监测站未记录到显著污染，但首都各区的数值存在差异。

基辅哪里空气质量最好？如何通过SaveEcoBot、ЛУН Місто AIR和Aqicn等服务实时监测污染水平？

不同平台上的数据可能略有差异。这是因为各服务使用各自的监测站网络和信息处理方法。

因此，在评估情况时，不仅要考虑单个数值，还应综合考虑污染的整体变化趋势以及所在区域的具体数值。

空气质量在一天中可能会发生变化。建议在长时间户外活动前查看最新数据。

SaveEcoBot交互式地图显示了基辅及首都各区的空气污染水平。该服务利用在线监测站网络的数据。在基辅，该系统从数百台设备中收集信息，其中部分设备处于实时运行状态。

截至2026年11月13日07:00，首都整体空气质量被评定为中等。

根据监测数据，各区的指标如下：

德斯尼亚区——AQI为35。 这是上述各区指标中污染指数最低的。

戈洛西夫斯基区——AQI为77。该区记录的指数值最高。

同时，情况可能会发生变化，因此建议直接在交互式地图上查看最新数据。

Aqicn地图实时显示空气质量指数，并允许查看各监测站的具体数据。该服务采用从“良好”到“危险”的污染等级量表。

LUN City AIR系统监测PM1、PM2.5和PM10等细颗粒物的浓度，以及空气温度和湿度。监测站的数据以AQI格式显示在交互式地图上。

AQI数值越高，空气污染程度越严重。因此，建议关注距离您所在位置最近的监测站数据。

如果污染水平上升，建议减少在户外逗留的时间，并在条件允许的情况下留在室内。

具体而言，应遵循以下建议：

关闭门窗，以减少污染空气进入室内；

待情况好转后通风；

避免在户外进行剧烈运动，因为运动时人体吸入的空气量会增加；

如有空气净化器，请按照制造商说明使用。

患有呼吸系统和心血管系统疾病的人、儿童及老年人应格外注意。建议他们密切关注监测数据和自身的身体状况。

提醒大家，11月13日乌克兰预计将出现多云并伴有降雨的天气。 该国西部已发布橙色预警：喀尔巴阡山麓地区预计将出现大量降水，而外喀尔巴阡地区和喀尔巴阡山脉则将出现大雨，白天部分地区将转为降雪。此外，还预计会出现结冰现象。

基辅将多云，预计有小雨。东南风，风速7–12米/秒。

基辅州夜间气温为3–8°，白天为9–14°。首都夜间预计为3–5°，白天气温将升至11–13°。

11月12日（周四）上午，基辅州七个居民点监测到空气质量暂时恶化。为此，州军事行政当局向居民发布了安全建议。

基辅空气质量：11月12日数据。

此前，基辅州空气质量出现恶化——六个地区检测到粉尘。

此前，已公布基辅哪些地区的空气质量指标最佳。

10月28日，基辅某条街道的空气污染水平达到危险级别。

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