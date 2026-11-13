Якість повітря в Києві 13 листопада: де у місті найкращі показники

У Києві станом на ранок 13 листопада 2026 року зберігається помірний рівень якості повітря. Значних забруднень станції моніторингу не фіксують, однак показники в різних районах столиці відрізняються.

Де в Києві найкраща якість повітря та як стежити за рівнем забруднення в режимі реального часу за допомогою сервісів SaveEcoBot, ЛУН Місто AIR та Aqicn.

Показники на різних платформах можуть дещо відрізнятися. Це пояснюється тим, що сервіси використовують власні мережі станцій моніторингу та методики обробки інформації.

Тому для оцінки ситуації важливо враховувати не лише окреме значення, а й загальну динаміку забруднення та показники безпосередньо у своєму районі.

Якість повітря може змінюватися протягом дня. Перед тривалим перебуванням на вулиці рекомендується перевіряти актуальні дані.

Інтерактивна карта SaveEcoBot відображає рівень забруднення атмосферного повітря в Києві та окремих районах столиці. Сервіс використовує дані мережі онлайн-станцій моніторингу. У Києві система збирає інформацію із сотень пристроїв, частина з яких працює в режимі реального часу.

Станом на 07:00 13 листопада 2026 року загальний рівень якості повітря в столиці оцінювався як помірний.

За даними моніторингу, районні показники були такими:

Деснянський район — 35 AQI. Це найнижчий індекс забруднення серед наведених районних показників.

Голосіївський район — 77 AQI. Тут зафіксовано найвище значення індексу.

Водночас ситуація може змінюватися, тому актуальні показники варто перевіряти безпосередньо на інтерактивній карті.

Карта Aqicn показує індекс якості повітря в режимі реального часу та дає змогу переглядати показники окремих станцій моніторингу. Сервіс використовує шкалу від «добре» до «небезпечного» рівня забруднення.

Система ЛУН Місто AIR відстежує концентрацію дрібнодисперсних частинок PM1, PM2.5 та PM10, а також температуру й вологість повітря. Дані зі станцій відображаються на інтерактивній карті у форматі AQI.

Що вище значення AQI, то сильніше забруднене повітря. Саме тому варто звертати увагу на показники найближчих до свого місця перебування станцій.

Якщо рівень забруднення підвищується, рекомендується обмежити перебування на відкритому повітрі та за можливості залишатися у приміщенні.

Зокрема, варто дотримуватися таких рекомендацій:

зачинити вікна та двері, щоб зменшити потрапляння забрудненого повітря в оселю;

провітрювати приміщення після покращення ситуації;

уникати інтенсивних фізичних навантажень на вулиці, оскільки під час активності людина вдихає більший об'єм повітря;

за наявності очищувача повітря використовувати його відповідно до інструкції виробника.

Особливо уважними варто бути людям із захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем, дітям і людям похилого віку. Їм рекомендується стежити за показниками моніторингу та власним самопочуттям.

Нагадаємо, 13 листопада в Україні прогнозують хмарну погоду з дощами. На заході країни оголошено помаранчевий рівень небезпечності: на Прикарпатті очікуються значні опади, а на Закарпатті та в Карпатах — сильні дощі, які вдень місцями переходитимуть у сніг. Також прогнозують ожеледицю.

У Києві буде хмарно, очікується невеликий дощ. Вітер південно-східний, швидкістю 7–12 м/с.

Температура повітря в Київській області вночі становитиме 3–8° тепла, вдень — 9–14°. У столиці вночі очікується 3–5°, а вдень повітря прогріється до 11–13°.

Уранці четверга, 12 листопада, у семи населених пунктах Київської області зафіксували тимчасове погіршення якості повітря. У зв'язку із цим обласна військова адміністрація надала жителям рекомендації щодо безпеки.

Якість повітря у Києві:дані на 12 листопада.

Нагадаємо, на Київщині погіршилася якість повітря — у шести населених пунктах фіксують пил.

До цього стало відомо, які райони Києва мають найкращі показники якості повітря.

У Києві 28 жовтня зафіксували небезпечний рівень забруднення повітря на одній із вулиць.

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