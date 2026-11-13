Качество воздуха в Киеве 13 ноября: где в городе самые лучшие показатели

В Киеве по состоянию на утро 13 ноября 2026 года сохраняется умеренный уровень качества воздуха. Станции мониторинга не фиксируют значительных загрязнений, однако показатели в разных районах столицы различаются.

Где в Киеве лучшее качество воздуха и как следить за уровнем загрязнения в режиме реального времени с помощью сервисов SaveEcoBot, ЛУН Мисто AIR и Aqicn.

Показатели на разных платформах могут несколько отличаться. Это объясняется тем, что сервисы используют собственные сети станций мониторинга и методики обработки информации.

Поэтому для оценки ситуации важно учитывать не только отдельное значение, но и общую динамику загрязнения, а также показатели непосредственно в своём районе.

Качество воздуха может меняться в течение дня. Перед длительным пребыванием на улице рекомендуется проверять актуальные данные.

Интерактивная карта SaveEcoBot отображает уровень загрязнения атмосферного воздуха в Киеве и отдельных районах столицы. Сервис использует данные сети онлайн-станций мониторинга. В Киеве система собирает информацию с сотен устройств, часть из которых работает в режиме реального времени.

По состоянию на 07:00 13 ноября 2026 года общий уровень качества воздуха в столице оценивался как умеренный.

По данным мониторинга, районные показатели были следующими:

Деснянский район — 35 AQI. Это самый низкий индекс загрязнения среди приведенных районных показателей.

Голосеевский район — 77 AQI. Здесь зафиксировано самое высокое значение индекса.

В то же время ситуация может меняться, поэтому актуальные показатели следует проверять непосредственно на интерактивной карте.

Карта Aqicn показывает индекс качества воздуха в режиме реального времени и позволяет просматривать показатели отдельных станций мониторинга. Сервис использует шкалу от «хорошо» до «опасного» уровня загрязнения.

Система ЛУН Город AIR отслеживает концентрацию мелкодисперсных частиц PM1, PM2,5 и PM10, а также температуру и влажность воздуха. Данные со станций отображаются на интерактивной карте в формате AQI.

Чем выше значение AQI, тем сильнее загрязнено воздух. Именно поэтому стоит обращать внимание на показатели станций, расположенных ближе всего к месту вашего пребывания.

Если уровень загрязнения повышается, рекомендуется ограничить пребывание на открытом воздухе и, по возможности, оставаться в помещении.

В частности, следует соблюдать следующие рекомендации:

закрыть окна и двери, чтобы уменьшить попадание загрязненного воздуха в дом;

проветривать помещение после улучшения ситуации;

избегать интенсивных физических нагрузок на улице, поскольку во время активности человек вдыхает больший объем воздуха;

при наличии очистителя воздуха использовать его в соответствии с инструкцией производителя.

Особенно внимательными следует быть людям с заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем, детям и пожилым людям. Им рекомендуется следить за показателями мониторинга и собственным самочувствием.

Напомним, 13 ноября в Украине прогнозируется облачная погода с дождями. На западе страны объявлен оранжевый уровень опасности: в Прикарпатье ожидаются значительные осадки, а в Закарпатье и в Карпатах — сильные дожди, которые днем местами будут переходить в снег. Также прогнозируется гололед.

В Киеве будет облачно, ожидается небольшой дождь. Ветер юго-восточный, скоростью 7–12 м/с.

Температура воздуха в Киевской области ночью составит 3–8° тепла, днем — 9–14°. В столице ночью ожидается 3–5°, а днем воздух прогреется до 11–13°.

Утром в четверг, 12 ноября, в семи населенных пунктах Киевской области зафиксировали временное ухудшение качества воздуха. В связи с этим областная военная администрация дала жителям рекомендации по безопасности.

Качество воздуха в Киеве: данные на 12 ноября.

Напомним, в Киевской области ухудшилось качество воздуха — в шести населенных пунктах фиксируется наличие пыли.

Ранее стало известно, какие районы Киева имеют лучшие показатели качества воздуха.

В Киеве 28 октября зафиксировали опасный уровень загрязнения воздуха на одной из улиц.

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