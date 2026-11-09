Burmistrz Kijowa Witalij Kliczko skomentował oświadczenie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego dotyczące rozmów z rządem na temat możliwości wprowadzenia bezpłatnych przejazdów w naziemnym transporcie publicznym stolicy. Burmistrz odniósł się również do planów utworzenia rezerwy autobusów dla Kijowa.

„Autobusów, jeśli już o tym mowa, Kijów ma pod dostatkiem. Brakuje za to kierowców! Może policja ich złapie, tak jak elektryków?..” – zauważył burmistrz.

Według Kliczki, na okres, w którym transport elektryczny nie działa, w stolicy zwiększono liczbę linii autobusowych do 129. Na trasach tych kursuje 418 autobusów, którymi kieruje 685 kierowców. Kolejne 114 tras obsługują prywatni przewoźnicy, którzy wykorzystują 680 minibusów.

Obecnie przedsiębiorstwo komunalne „Kijówpastrans” może dodatkowo wprowadzić na trasy jeszcze 25 autobusów. Wymaga to jednak co najmniej 50 kierowców z uprawnieniami kategorii D.

„Oprócz tego, że muszą oni przejść staż na trasach, przedsiębiorstwo, ze względu na określony limit, nie może zatrudnić nowych kierowców” – napisał Kliczko.

Poinformował również, że do pełnego zastąpienia metra pod względem liczby przewożonych pasażerów Kijów potrzebowałby nawet 1020 autobusów.

Jednocześnie burmistrz podkreślił, że nawet taka liczba pojazdów naziemnych nie będzie w stanie zapewnić regularności kursowania charakterystycznej dla metra.

„Jest jednak oczywiste, że transport naziemny nie jest w stanie zapewnić regularności kursowania metra. Porusza się bowiem po sieci ulic i dróg w strumieniu ruchu wraz z prywatnymi pojazdami” – zauważył burmistrz.

Osobno Kliczko poruszył kwestię finansowania bezpłatnych przejazdów dla grup uprawnionych do ulg. Według niego rząd jest winien Kijowowi ponad 8 mld hrywien dotacji na bezpłatne przewozy osób uprawnionych do ulg w ciągu ostatnich 11 lat.

„A co z funduszami na »bezpłatny« (przejazd środkami transportu publicznego – EP). Być może rząd, zanim znajdzie pieniądze na nowy pomysł, najpierw spłaci zaległą wobec Kijowa od 11 lat dotację…”, – dodał Kliczko.

Kliczko napisał o tym w mediach społecznościowych.

Przypomnijmy, że w stolicy po raz pierwszy opłata za przejazd na prywatnej trasie osiągnęła 30 hrywien. Nową taryfę wprowadzono na trasie autobusowej nr 503, która kursuje od stacji metra „Czerwony Chutir” do ulicy Metropolity Sheptyckiego.

Prezydent Wołodymyr Zełenski zlecił premierowi opracowanie programu bezpłatnych przejazdów miejskim transportem naziemnym w stolicy oraz zapewnienie wystarczającej liczby autobusów.

Czytaj nas na