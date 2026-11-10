W dzielnicy Holosiivskyi w Kijowie samochód uderzył w drzewo

W dzielnicy Holosiivskyi stolicy, na Szosie Stołecznej, doszło do śmiertelnego wypadku drogowego. Zgłoszenie o zdarzeniu dotarło do służb ratowniczych 10 listopada o godz. 14:35.

Według wstępnych danych samochód osobowy marki „BMW” zjechał do rowu, uderzył w drzewo i zapalił się. Strażacy szybko opanowali pożar. Podczas przeszukiwania terenu w odległości 100 metrów od płonącego pojazdu ratownicy znaleźli ciało kierowcy bez oznak życia.

Obecnie organy ścigania ustalają okoliczności i przyczyny tego tragicznego wypadku.

Źródło: Państwowa Służba Ratownicza w Kijowie.

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