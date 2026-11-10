В Голосеевском районе Киева автомобиль врезался в дерево

В Голосеевском районе столицы на Столичном шоссе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Сообщение о чрезвычайном происшествии поступило в спасательные службы 10 ноября в 14:35.

По предварительным данным, легковой автомобиль «BMW» съехал в кювет, врезался в дерево и загорелся. Пожарные оперативно потушили пожар. Во время обследования прилегающей территории на расстоянии 100 метров от горящего транспортного средства спасатели обнаружили тело водителя без признаков жизни.

В настоящее время обстоятельства и причины трагической аварии устанавливают правоохранительные органы.

Источник: ГСЧС Киева.

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