В Голосеевском районе Киева автомобиль врезался в дерево
В Голосеевском районе столицы на Столичном шоссе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Сообщение о чрезвычайном происшествии поступило в спасательные службы 10 ноября в 14:35.
По предварительным данным, легковой автомобиль «BMW» съехал в кювет, врезался в дерево и загорелся. Пожарные оперативно потушили пожар. Во время обследования прилегающей территории на расстоянии 100 метров от горящего транспортного средства спасатели обнаружили тело водителя без признаков жизни.
В настоящее время обстоятельства и причины трагической аварии устанавливают правоохранительные органы.
Источник: ГСЧС Киева.
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