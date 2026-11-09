克利奇科指出基辅公交车司机短缺，并提醒政府尚有80亿格里夫纳的债务

基辅市长维塔利·克利奇科就总统弗拉基米尔·泽连斯基关于与政府商讨在首都地面公共交通中实施免费乘车可能性的声明发表了评论。此外，市长还对为基辅组建公交车储备的计划作出了回应。

“要说增加公交车，基辅是有车辆的。但没有司机！也许警察能像抓电工那样把他们抓起来？……”市长说道。

据克利奇科介绍，在轨道交通停运期间，首都的公交线路数量已增至129条。这些线路共投入418辆公交车，由685名司机驾驶。 另有114条线路由私营运输公司运营，共投入680辆小型巴士。

目前，市政企业“基辅公共交通”可额外投入25辆公交车运营。但这至少需要50名持有D类驾照的司机。

“除了他们需要在线路上手动实习外，由于名额限制，企业无法预留新司机名额，”克利奇科写道。

他还表示，若要完全替代地铁的客运量，基辅需要多达1020辆公交车。

与此同时，市长强调，即便是如此数量的地面交通工具，也无法保证地铁特有的运行规律性。

“但显而易见，地面交通无法保证地铁那样的运行规律性。因为它们是在街道和道路网络中，与私家车混行于交通流中，”市长指出。

此外，克利奇科还提到了为享受优惠待遇的公民群体提供免费乘车服务的资金问题。据他介绍，过去11年间，政府拖欠基辅市用于免费接送优惠群体的补贴款已超过80亿格里夫纳。

“还有关于‘免费’（乘坐公共交通——《EP》）的资金问题。也许政府在为新想法筹集资金之前，应该先偿还拖欠基辅市11年的补贴……”克利奇科补充道。

克利奇科在社交媒体上发表了上述言论。

需要指出的是，首都私人公交线路的票价首次达到30格里夫纳。新票价适用于503路公交车，该线路往返于“切尔沃尼·胡蒂尔”地铁站与米特罗波利特·谢普蒂茨基街之间。

总统弗拉基米尔·泽连斯基已指示总理制定首都城市地面交通免费乘车计划，并确保有足够的公交车储备。

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